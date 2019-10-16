电视地震预警服务已延伸至四川所有21市州

据报道，今日，四川省广播电视局、四川省有线广播电视网络股份有限公司、地震预警四川省重点实验室、成都高新减灾研究所等单位联合举行新闻发布会宣布，电视地震预警服务已延伸至四川省所有21市州。

电视地震预警，能在电视所在地即将被大地震波及时，电视以大弹窗的形式发出预警，提醒观众地震波到达的倒计时时间和预估强度，并提示民众做好避险、逃生准备，也能在电视所在地周边发生小地震时，以小弹窗提示观众，起到“安定人心”作用。为四川电视地震预警服务提供预警信息传递链路的是四川省有线广播电视网络股份有限公司，为电视地震预警提供预警信息源的是成都高新减灾所与市县应急管理部门（地震部门）联合建设的大陆地震预警网。

地震预警需要秒级响应，广电网络电视覆盖面广、延迟短，是灾害预警信息传递的理想渠道。同时，目前已经开通地震预警服务的是四川广电网络的已升级的机顶盒，其余机顶盒还需要继续升级。



自汶川地震以来，成都高新减灾研究所与合作伙伴研发的“四川智造”地震预警技术，使我国成为继日本、墨西哥之后第三个具有地震预警能力的国家，而且我国地震预警技术处于全球领先水平。

今年6月17日，成都高新减灾研究所与合作伙伴研发的“四川智造”地震预警技术成果成功预警宜宾6.0级地震，通过电视、手机、地震预警“大喇叭”提前10秒给宜宾预警，提前40秒给乐山预警，提前60秒成都预警，安装了地震预警终端的社区中小学、场镇、医院、办公楼的大喇叭提前发出预警，群众收到预警后合理避险，超过25亿人次的民众观看、点击了地震预警的新闻，取得良好的科普相关和社会效果。

电视地震预警实现四川所有21个市州全覆盖，是组织部门、应急管理部门、科技部门、广电部门共同支持的结果，是在各地各级政府的授权下开展的地震预警服务，是打通地震预警“最后一公里”的里程碑事件。在四川省政府的支持下，在市县政府的依法授权下，电视地震预警目前已覆盖四川所有21市州的141区县，占全省区县76%。