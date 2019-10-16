华为鲲鹏920台式机主板D920S10曝光：4/8核处理器，2.6GHz

IT之家10月16日消息 在9月份的华为全联接大会上，华为宣布推出鲲鹏服务器主板和鲲鹏台式机主板。鲲鹏主板搭载两颗鲲鹏920处理器，性能提升25%，可靠性提升15%，能效提升15%。

现在网络上曝光了其中一种型号为D920S10的鲲鹏台式机主板，支持1个鲲鹏920处理器，4/8核，频率2.6GHz，该主板支持4个DDR4-2400 UDIMM插槽，最大容量64GB。支持6*SATA 3.0硬盘接口，支持2个M.2 SSD桥接。支持1个PCIe 3.0x16，1个PCIe 3.0x4以及1个PCIe 3.0x1插槽。还支持4*USB 3.0，4*USB 2.O，支持2个板载网卡，支持GE网口或光口。

根据华为此前介绍，鲲鹏920处理器主要面向服务器市场，鲲鹏920采用7nm工艺制造，该处理器基于ARMv8架构，拥有64个2.6GHz核心。支持8通道DDR4、PCIe 4.0和CCIX互联芯片。

通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一系列微架构设计，可提高处理器性能。典型主频下，SPECint Benchmark评分超过930，超出业界标杆25%。同时，能效比优于业界标杆30%。鲲鹏920以更低功耗为数据中心提供更强性能。