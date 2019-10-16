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工场微金宣布召回离职高管，曾是“先锋系”、P2P爆雷时高管集体离职

2019-10-16 22:58:02来源：猎云网作者：-责编：骑士评论：

10月16日晚，已经爆雷三个多月的P2P平台“工场微金”官宣称本周要召回离职高管，并推进工场投资人/出借人委员会成立事宜。

工场微金在公告称，本周将安排对工场微金平台所有相关离职、离岗高管（包括（管理团队、各部门负责人、总监级别高管）发出《召回通知函》，原工场微金平台所有相关离职、离岗高管过去承担着工场平台的运营和管理职责，应该本着负责的态度，按照《召回通知函》要求回岗，共同组成工作组，共同商议后续工作计划和方案，完成各项处置、催收、兑付、和投资人/出借人沟通等各项工作，为工场所有投资人/出借人负责才是唯一正确的出路，不积极配合的责任人将承担法律相关责任。

根据猎云网此前的报道，工场微金在7月3日被发现出现大面积逾期，而公司的高管在6月13日起就自动要求离职，最终于6月28日左右集体离职。

据工场微金披露的运营数据显示，截至2019年6月30日，平台累计借贷金额223多亿元，借贷余额14.5亿元，当前出借人12363人，但借款逾期金额和逾期率均显示为零。

工场微金是金融工场在2017年6月升级而来的P2P平台，由北京凤凰信用管理有限公司（以下简称“凤凰信用”）负责运营管理，公司法人系王宇宁。金融工场成立于2012年，成立之初是先锋集团关联公司。

先锋集团副总裁王未识曾在投资人沟通会上称，先锋集团2012年之前持有金融工场大部分股份，但在2012年就把股份全部转售。转售后，虽然股权关系不在，但在工场微金上出售的理财产品是与先锋集团有关，所以先锋集团会负责到底。

据了解，工场微金90%的理财产品是来自先锋集团。另外，此前猎云网在《工场微金爆雷遭维权，网贷资金交易明细牵出先锋集团身影》一文中报道称，从工场微金出借人的网贷资金存管子账户交易明细发现，在出借人出借的项目中，多个项目的出借资金并没有直接汇至借款人的存管子账户上，而是汇至了担保公司的存管子账户。而这些担保公司很多是先锋集团的关联公司。

实际上，对先锋集团来讲，工场微金的债务只是冰山一角。根据此前的报道，先锋集团整体借款余额超700亿元，其中子集团网信集团的借款余额就占了450亿元。

值得注意的是，就在前不久先锋集团创始人张振新异国病逝，但由于集团背负着巨额债务，使得一些人质疑张振新为假死。先锋集团也不得不再次发公告澄清。

根据先锋集团高管此前对出借人表示，会在9月份就网信平台及工场微金平台逾期情况统一发布兑付公告，但至今公告未出。

此前先锋集团称已梳理出200多亿的资产，但也有一些关联公司的资产因为相关负责人已离职所以没办法处置。如今工场微金公开称将召回离职高管，或许只是开始，后续可能会有更多先锋集团关联公司的高管会被召回。

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关键词：P2P爆雷

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