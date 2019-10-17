OPPO Reno 10倍变焦版开启安卓10内测招募

IT之家10月17日消息 昨日晚间ColorOS官方发微博表示，OPPO Reno 10倍变焦版现已开启Android 10内测用户招募，10月25日前ColorOS将面向内测用户推送版本更新。

官方介绍称，Android 10 For ColorOS 6内测版本更新亮点如下：

暗色模式：全新符合全天候使用的配色方案，不仅给你更专注舒适的用屏体验，更能为你省电。

专注模式：情景模式新增专注模式，暂离手机，更专注的工作，更好的享受生活。

控制中心：下拉通知页面可显示更多开关，优化单手交互体验呢，快捷开关使用更便捷。

相机交互优化：相机交互全新升级，操作更直观，常用功能设置更便捷。

文件管理：文件管理增加「最近」视图，将最近30天的文件按时间轴的顺序进行展示，检索更高效，全新内存储存权限管理系统，隐私保护更彻底。

云盘：云端新增支持存储文档、视频、音频、压缩包等各类文件，重要数据随身携带。

随机MAC地址：支持随机MAC地址连接WiFi，阻隔定向广告，给「手机号」、「消费记录」等私密信息更加安全的保护。

报名入口：进入「设置」-「软件更新」-「右上角设置图标」-点击「升级尝鲜」。

需要注意的是：请保证机型为PCCM00，手机版本为：PCCM00_11_A.42

最后，官方也表示该版本仍然存在部分稳定性问题，请大家多多包涵，工程师会第一时间跟进解决。据了解首批内测招募名额为800人，将于10月25日之前发布内测新版本。