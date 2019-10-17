内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓平板

专为儿童设计，三星推出Galaxy Tab A 2019儿童平板电脑

2019-10-17 10:00:08来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月17日消息 据sammobile报道，近日三星在美国推出三星Galaxy Tab A Kids Edition（2019）平板电脑，型号为“SM-T290”，专为儿童设计。

据了解，三星Galaxy Tab A Kids Edition（2019）平板电脑的硬件配置不是最新的，基本上就是带有保护壳的三星Galaxy Tab A 8.0（2019）平板。

硬件方面，三星Galaxy Tab A Kids Edition（2019）平板电脑配备8英寸TFT显示屏，1280 x 800分辨率。搭载高通骁龙429处理器，2GB内存和32GB内部存储；摄像头为800万像素后置摄像头和200万像素前置摄像头，电池容量为5100mAh，运行的是Android Pie操作系统。

介绍称，作为面向儿童的平板电脑，为父母提供控制功能，可以监控屏幕、使用时间和对内容的访问等。内置三星儿童应用程序，该应用程序具有10000多个小时的儿童内容（其他平板电脑也可以下载）。

最后在价格上，三星Galaxy Tab A Kids Edition（2019）平板电脑只有Wi-Fi版本，价格为149.99美元（约合人民币1063元）

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星三星平板

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有