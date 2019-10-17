专为儿童设计，三星推出Galaxy Tab A 2019儿童平板电脑

IT之家10月17日消息 据sammobile报道，近日三星在美国推出三星Galaxy Tab A Kids Edition（2019）平板电脑，型号为“SM-T290”，专为儿童设计。

据了解，三星Galaxy Tab A Kids Edition（2019）平板电脑的硬件配置不是最新的，基本上就是带有保护壳的三星Galaxy Tab A 8.0（2019）平板。

硬件方面，三星Galaxy Tab A Kids Edition（2019）平板电脑配备8英寸TFT显示屏，1280 x 800分辨率。搭载高通骁龙429处理器，2GB内存和32GB内部存储；摄像头为800万像素后置摄像头和200万像素前置摄像头，电池容量为5100mAh，运行的是Android Pie操作系统。

介绍称，作为面向儿童的平板电脑，为父母提供控制功能，可以监控屏幕、使用时间和对内容的访问等。内置三星儿童应用程序，该应用程序具有10000多个小时的儿童内容（其他平板电脑也可以下载）。

最后在价格上，三星Galaxy Tab A Kids Edition（2019）平板电脑只有Wi-Fi版本，价格为149.99美元（约合人民币1063元）