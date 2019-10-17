雷军微博抽奖送蔚来ES6：中奖者已顺利提车

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IT之家10月17日消息 在2018蔚来日（NIO Day 2018）上，作为蔚来创始投资人的雷军曾获赠一辆ES6，当时雷军在微博发起抽奖送蔚来ES6的活动，但中奖蔚来ES6电动汽车的微博网友@绿茵草地上的黄金左脚上个月在微博吐槽，称一直没有拿到蔚来ES6。
不过昨晚网友@绿茵草地上的黄金左脚在微博表示，已经顺利提到蔚来ES6。
针对此事，蔚来官方此前曾回应该用户表示“基准版交付刚刚开始，雷总的车也在排队”，目前蔚来已经安排专人跟中奖用户对接。
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