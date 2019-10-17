华为平板M6 10.8英寸：秀外慧中的轻办公利器

随着平板电脑的性能发展，越来越多的人转向平板来寻求更佳的移动轻办公体验。移动办公的需求扶摇直上，但一款真正可以做到完美移动办公的平板电脑却屈指可数，要么操作太繁杂，要么就是配套跟不上。这时选择一款高性能的平板尤为重要。

华为官方于6月21日更新旗下M系列平板产品线并推出了华为平板M6 10.8英寸，无论是其所搭载的麒麟980处理器+2K屏，还是独特的电脑模式+平行视界功能都让其成为了一款秀外慧中的安卓平板产品。为满足不同消费者的应用需求，华为平板M6 10.8英寸最高支持6GB+256GB大内存，完全不用担心存储空间的问题。入手一台华为平板M6 10.8英寸，娱乐、办公两不误。

M6之“秀”：2K屏+电脑模式，平行视界创新体验

华为平板M6 10.8英寸，支持2560*1600 2K级高清屏幕，16:10的长宽比；同时还支持华为独有的“锐屏”显示增强技术，专门针对视频播放、图片浏览、游戏娱乐三种场景进行调节，带给用户更加清晰靓丽、色彩饱满的画面。可以说华为平板M6 10.8英寸大屏、高分辨率等诸多特性让其完全可以胜任娱乐、办公任务。

说到办公就不得不说一下华为平板M6 10.8英寸的电脑模式：用户可通过通知栏的快捷按钮实现电脑模式一键打开，也可以使用华为平板M6 10.8英寸全新设计的磁吸键盘，触点相连，系统会自动弹出“电脑模式”的提示。这款磁吸键盘能够在输入方面提供可靠的保证，同时，也可以通过Pogo-pin接口来完成快速连接，轻松又简单。

在电脑模式下，原来的界面设计被更改为类似Windows 10的页面设计，用户平常使用率较高的功能均被官方整合进开始菜单和通知中心中，除此之外用户可以通过搜索框快速查找定位所需要的文件，轻薄便携，轻松办公。华为还对系统内置的文件管理器进行了大幅度优化，整体界面设计更清晰，方便用户对于工作中产生的文件进行分类和存放。

华为平板M6 10.8英寸还借鉴了传统的分屏概念开发出了平行视界功能。在横屏状态下，用户可以在一个屏幕内同时运行一个APP的两个不同界面，用户可以在不同场景下实现不同操作。办公的时候可轻松实现边看资料边“码字”；微信聊天的时候可以边和朋友聊天边刷朋友圈，不用反复退出和查找，相当高效方便。平行视界功能再结合A4纸张大小的10.8寸屏幕，极大丰富了M6系列产品的横屏体验。值得注意的是，10月15日平板升级新版本，平行视界将支持65款应用，同期还会逐步新增应用到84款，Top 100的横屏应用覆盖率将会达到80%。

M6之“慧”：麒麟980+立体音效，娱乐办公有保障

作为一款安卓平板电脑，性能给力自然是不用多说的。华为平板M6 10.8英寸搭载了旗舰级麒麟980处理器，作为首款采用7纳米工艺打造且安装有两枚NPU的移动芯片，麒麟980拥有八个CPU核心、十个GPU核心、双ISP、安全引擎，更支持有UFS 2.1及4K视频播放。更是创造了“六项世界第一”。

也正是在麒麟980处理器的强大性能支持下，华为平板M6 10.8英寸可以同时打开更多窗口和任务的同时保证系统运行的流畅度，因此华为平板M6 10.8英寸的生产力及用户效率也得到了硬件保障。毕竟无论是办公还是影音娱乐大家都不希望在使用过程中出现卡顿等现象，这一点在由麒麟980处理器加持下的华为平板M6 10.8英寸上绝不会出现。

在畅快“码字”的同时，声音的作用也不容忽视。无论是进行远程会议还是日常的影音播放，设备的扬声器都至关重要。华为平板M6 10.8英寸支持四声道技术，引入定制的大振幅扬声器，可以让其振膜在垂直方向上较传统扬声器提高60%的冲程距离，再加上杜比全景声(Dolby Atmos®)的支持，华为平板M6 10.8英寸的声音更为立体，高音更嘹亮，低音更浑厚，用户将获得几近360°的环绕声场体验。

总体而言，无论是影音娱乐还是轻度办公，华为平板M6 10.8英寸均可完美胜任。凭借其2K屏幕和四声道四扬声器，用户可以得到的是沉浸感更佳的视听体验，同时得益于麒麟980处理器以及平行视界功能和电脑模式，用户也可完美实现“无笔记本电脑亦可办公”的目标，再搭配上原装磁吸键盘和手写笔，用户的轻办公体验也将再获提升。