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微软Surface Pro 7开启预约：十代酷睿，5788元起

2019-10-17 11:23:39来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月17日消息 今日上午，据微软Windows官方消息，现在微软Surface Pro 7二合一平板笔记本电脑正式开启预约，第十代酷睿处理器，价格为5788元起。

据了解，微软Surface Pro 7二合一平板笔记本电脑尺寸为292毫米×201毫米×8.5毫米，重量为775克（i7为790克）；采用亮铂金和典雅黑两种配色，可选配个性化特制版专业键盘盖。

屏幕方面，采用12.3英寸PixelSense显示屏，屏幕比例为3:2，分辨率为2736×1824。续航方面，官方称常规使用最高为10.5小时，一个多小时可充电约80%。

摄像方面，前置500万像素，后置800万像素，可以进行1080p高清视频，后置还带有自动对焦功能。此外，具有环境光传感器、加速度计、陀螺仪、磁力计等传感器。

价格方面如下：

第十代酷睿i3+4GB+128GB价格为5788元

第十代酷睿i5+8GB+128GB价格为6988元

第十代酷睿i5+8GB+256GB价格为8988元

第十代酷睿i7+16GB+256GB价格为11888元

第十代酷睿i7+16GB+512GB价格为14888元

• 微软官方商城Surface Pro 7将于11月4日发货，点此参与预售

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关键词：微软Surface Pro 7Surface Pro 7

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