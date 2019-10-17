《西游记之大圣归来》 上架Steam，售价199元

IT之家10月17日消息 昨天，简体中文游戏《西游记之大圣归来》在中国大陆市场正式发售，全球首发登陆PlayStation 4，分为“标准版”和“典藏版”，建议零售价分别为249元人民币和399元人民币。现在，这款游戏也在Steam上发售了， 普通版199元、豪华版349元。

《西游记之大圣归来》是由索尼互动娱乐与十月文化、绿洲游戏联合制作的PS4游戏。这也是PlayStation平台上，首款基于中国原创IP、由中日双方团队联手打造、将于全球发行的游戏。

游戏简介：

游戏改编自2015年空前卖座的中国CG动画电影，并追加了游戏原创的故事剧情。此动作冒险游戏描绘了齐天大圣从长达500年的封印中解放后，与憧憬大圣的少年江流儿之间内心交流的故事。浩瀚的中国神话加上滑稽华丽的功夫动作，让人兴奋的痛快冒险武打剧即将开始！

最低配置:



需要 64 位处理器和操作系统



操作系统: WINDOWS 7, 8, 8.1 (64-BIT REQ.)



处理器: i3-3220 INTEL or AMD Equivalent



内存: 8 GB RAM



显卡: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770



DirectX 版本: 11



存储空间: 需要 20 GB 可用空间

推荐配置:

