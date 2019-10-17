2699元起，realme X2 Pro明日正式开售：90Hz流体屏+骁龙855 Plus

IT之家10月17日消息 日前，realme正式发布了旗舰手机realme X2 Pro。realme X2 Pro 6GB+64GB版本售价2699元，8GB+128GB版本售价2899元，12GB+256GB版本售价3299元，将于10月18日正式开售。

外观设计方面，realme X2 Pro拥有海神和月神配色，采用一体式金属中框，正面和背面分别为康宁大猩猩五代的2.5D玻璃和3D四曲面玻璃。

屏幕方面，realme X2 Pro采用90Hz流体屏，为6.5英寸三星Super AMOLED屏幕，分辨率为2400×1080，通过德国莱茵全局护眼认证，采用全新E3发光材料，支持硬件级DC调光2.0、DCI-P3色域显示以及HDR10+官方认证，搭载汇顶新一代G3.0光感屏下指纹模组。

配置方面，realme X2 Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备UFS 3.0闪存，内置4000mAh电池，支持50W超级快充。

相机方面，realme X2 Pro搭载6400万主摄+广角+长焦+人像四摄，包括三星GW1 6400万像素CMOS主摄、1300万像素的长焦摄像头、800万像素超广角摄像头和200万艺术风格人像镜头。

其他方面，《王牌战士》《堡垒前线》《量子特攻》《穿越火线》《新笑傲江湖》等多款手游已经支持或即将支持realme X2 Pro的90Hz刷新率。