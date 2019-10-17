张颖再谈资本寒冬：已是共识，经纬一直看好中国市场

10月17日下午消息，经纬中国创始管理合伙人张颖近日提出的“资本寒冬论”引发圈内关注，对此，张颖今日对这一言论做出补充说明，称“ 市场上对融资环境不好基本已经是个共识”。

此前，张颖提到，对于“投错了且我们彻底失望的经纬系公司”，经纬中国不会再浪费更多新钱。对此，张颖补充称，经纬只是市场上头部的VC之一，关于是否要投资某家公司，其他投资机构应该有自己的判断，不应该直接和经纬的投资决策挂钩。他表示优质投资机构对于要不要投资一家公司，应该有自己独立和清晰的决策流程与思考。

同时，张颖还提到，“经纬一直看好中国，聚焦中国，投资节奏一直引领同行，也会继续如此。”

以下为张颖朋友圈全文：

关于昨天我那几段话的传播和解读，两点补充：1）市场上对融资环境不好基本已经是个共识，武断判断因此基金没钱，根本无需搭理。经纬一直看好中国，聚焦中国，投资节奏一直引领同行，也会继续如此。之后看行动就是，很简单。2）经纬只是市场上头部的VC之一，那种经纬因为各种原因，下一轮不再放钱，而因此选择也不投资某家公司的基金之论不成立。优质投资机构对于要不要投资一家公司，或者是否加码，是有自己独立和清晰的决策流程与思考，如果只和经纬的投资决策挂钩，那未免是把投资专业度这件事，想的过于简单了吧？”