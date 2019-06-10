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快手回应“迎战略和投资两位高级副总裁”：不予置评

2019-6-10 18:12:35来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月10日消息 此前《财经》报道称，近期快手引入了两位高级副总裁，分别为担任战略投资与并购部总经理一职的王晨，以及任高级副总裁、公司战略部负责人夏辰安，而战略投资部也已独立出来，直接向宿华汇报。

据新浪科技消息，针对上述消息，快手方面回应称不予置评。

资料显示，王晨原为美团点评战略投资部负责人，此前主要负责“到店”和“到家”两块的投资工作。而夏辰安是密歇根大学电子工程博士，此前是麦肯锡全球董事合伙人。

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关键词：快手高级副总裁战略投资

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