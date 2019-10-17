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分析师：iPhone 11在中国需求强劲，苹果明年将发布四款5G版iPhone 11s

2019-10-17 19:23:21来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月17日消息 据外媒9To5Mac报道，全球知名证劵公司Wedbush分析师Dan Ives发布了最新分析报告，证实了近期有关iPhone销量乐观的消息。

分析师表示，由于中国市场需求十分强劲，iPhone 11总体需求高于预期。iPhone 11 Pro则在美国的需求超出预期。

Wedbush认为，苹果在即将到来的财年中，可售出约1.85亿部iPhone。苹果的超广角与广角镜头组合很受欢迎，尤其是当苹果将iPhone 11的入门价格降低至699美元（国内64GB版本售价为5499元）。

苹果公司将于美国东部时间10月31日发布财报，报告的季度包括两周iPhone 11系列的销售情况，这也将是我们第一次了解新iPhone的销售情况。

Wedbush还分析了2020年即将面世的iPhone。Ives指出，苹果将在2020年发布四款iPhone机型，均支持5G网络、运动控制（motion control）与后置3D感应系统（3D-sensing system）。

不过，此前知名分析师郭明錤分析称，苹果将在2020年秋季推出三款iPhone新品，所有手机均支持5G蜂窝网络、采用OLED显示屏。

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关键词：苹果iPhone 11

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