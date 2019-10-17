华为Mate30 Pro有线无线快充实测

IT之家10月17日消息 Android Authority对华为Mate30 Pro的快充速度进行了测试，其测试类型为华为27W无线快充、华为40W有线快充及12W PD/QC3.0快充测试。在这里需要说明的是，想要达到27W无线快充，需要使用华为官方的40W充电头及5A USB-C充电线。

测试过程也很简单，将华为Mate30 Pro电量（4500mAh）耗尽，分别使用上述三种快充方式进行充电，直至电量为100%。实际测试结果显示，使用27W无线快充耗时90分钟将其充满，使用40W快充耗时66分钟将其充满，使用12W PD/QC3.0快充耗时124分钟将其充满。

Android Authority指出，华为27W无线快充充满耗时90分钟，相比其他机型的自带有线快充，这个数字还是相当可观的。三星S10+自带充电器充满（0~100%）耗时103分钟，三星Galaxy Fold耗时108分钟，谷歌Pixel 3XL耗时119分钟。不过在一加7T Pro的71分钟面前，华为27W快充还是略逊一筹。

整体来说，Android Authority认为，华为的27W无线快充令人印象深刻，尽管其表现不及有线的40W快充，但27W这个功率要高于大多数的其他无线快充方案。