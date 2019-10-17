Ubuntu优麒麟 19.10 正式发布：全新升级控制面板

IT之家10月17日消息 今天，优麒麟团队宣布优麒麟（Ubuntu Kylin）开源操作系统最新版本19.10（版本代号Eoan Ermine）正式发布。此次发布的新版本在系统内核、桌面环境、特色应用等全新升级的同时，进一步优化提升应用组件稳定性，修复了定时关机功能概率性失效、多屏切换时窗口管理器异常等80多个重要问题，从而为用户提供更加高效稳定的使用体验。特别是全新开发的软件中心和控制面板，将使软件管理和系统配置更加便捷。同时发布的还有Ubuntu 19.10、Lubuntu 19.10、Xubuntu 19.10、Ubuntu Mate 19.10等开源发行版。

本次发布的增强版本中集成了全新升级的控制面板，对系统设置功能进行了重新的精细化分类，方便用户更快的进行设置功能的查找和操作，同时操作界面也更加简洁，线条图标更具透视感，将给用户提供更好的使用体验:

本次新版本中麒麟软件中心也进行了大幅度的改造升级，导航和布局进行了重新设计实现，使软件安装、升级和卸载操作更加直观便捷，全新的启动动画和界面主题也将给用户的使用带来更多乐趣。目前在飞腾ARM平台已经投入使用的安卓兼容应用管理功能，将在X86兼容环境就绪后直接对接，敬请期待：

而在内核方面，本次版本升级到kernel 5.3，提供了大量改进、优化和新的硬件支持：

支持Intel Speed Select，以便在某些Xeon服务器上更轻松地进行电源调整；

支持AMD Radeon Navi显卡，例如AMDGPU驱动程序中的AMD Radeon RX5700；

支持Zhaoxin x86处理器，以及对功率不对称CPU中的利用夹紧机制的支持；

0.0.0.0/8范围内1600万个新IPv4地址；

Intel HDR显示支持；

在Nouveau中提供TU116支持；

MacBook和MacBook Pro键盘支持；

RISC-V代码改进；

任务调度程序中的利用率限制支持；

EXT4得到了速度的提升，用于不区分大小写的查找。

更多特性，请参考：https://kernelnewbies.org/Linux_5.3。

在桌面环境层，针对用户的反馈和建议，添加了连接隐藏wifi的功能，并修复了一系列系统bug，提升用户的使用体验：

（1）开始菜单

修复定时关机功能概率不生效问题；

新增部分翻译；

增加对安卓兼容分类的支持。

（2）任务栏

解决打开多个应用程序，应用占满任务栏并显示异常的问题；

解决任务栏的关于中copyright显示错误的问题。

（3）通知区域

解决点击时间和日期设置后显示控制面板界面的问题；

解决内存泄露的问题；

解决任务栏大小改变后，托盘图标大小改变不正确的问题；

解决托盘应用的tooltip显示错误的问题；

修复日历按钮上错误的主题效果；

解决日历假期时间和实际不同步的问题；

解决2100年12月时日历界面显示错误的问题；

解决每年的一月不显示月的问题；

解决鼠标悬浮在日历后，日历大小发生改变的问题；

解决在扩展屏的情况下，日历位置显示不正确的问题。

（4）登录程序

当前用户生物特征数目为0时不显示生物特征登录按钮；

登录界面使用指纹，当只插入一个设备时，默认选中当前设备；

添加获取用户默认指纹设备的命令；

修复切换用户时使用指纹登录显示不正确的问题；

修复存在多个用户时，无法切换用户的问题。

（5）锁屏

修复当用户名较长时，会启动多个锁屏，且无法输入密码的问题；

修复在双屏模式下锁屏显示不全且可能卡死的问题；

修复在设置桌面背景为自动切换时锁屏显示背景为白色的问题；

修复在使用输入法时锁屏，输入法会显示在锁屏之上的问题；

修复锁屏概率性出现无法输入密码的问题；

添加切换用户时自动锁屏；

屏幕保护程序设置为图片文件夹时显示黑屏的问题；

修复在锁屏时弹出新窗口，锁屏失去焦点且无法输入的问题。

适配安卓兼容

（6）窗口管理器

解决多屏切换时窗口管理器崩溃的问题；

解决与gsettings-desktop-schemas冲突的问题。

（7）文件管理器

修复在使用listview模式时奔溃的问题；

修复文件管理器设置需手动刷新后才能生效的问题。

（8）主题

全新的壁纸以及系统主题更新。

在特色应用方面，进行了全面的功能升级和bug修复，提升了稳定性和实用性，主要的更新包括：

（1）麒麟软件中心

全新的启动动画，并优化动画效果；

修复源更新后，加载主界面时间长的问题；

修复了启动时加载标题的问题；

修复了焦点刷新导致输入法闪烁的问题；

添加访问服务器的各个接口的超时判断，5秒连接不上则会超时；

添加数据库访问锁，解决偶现的多个线程同时访问报错卡死；

优化源地址添加功能，解决几种失败情况会提醒添加成功问题，增加对添加源的判断，已存在或已包含的进行提醒；

优化帐号注册中邮箱格式判断，添加同一邮箱只能注册一次的检测和提醒；

修复注册的邮箱长度限制太短；

修复通过软件商店客户端安装的软件未记录到“我的软件”中问题；

更改界面皮肤，修改所有界面风格，修改部分用户交互，更直观；

合并首页，宝库，Win替换三个界面，简化界面布局，更易用；

添加Android软件模块，为Kydroid（kylin android兼容）提供APK包管理，包括安卓软件的下载，安装，升级和卸载。

（2）麒麟助手

为系统信息每个条目增加错误页面；

麒麟助手和控制面板功能分类整合，去掉冗余功能；

更新多国语言翻译。

（3）麒麟天气

支持城市自动定位；

修复星期字段有错误的bug；

应用图标从主题获取。

（4）麒麟影音

支持界面缩放；

添加音频均衡器和过滤器；

去掉测试代码和冗余代码；

增加远程控制播放的dbus接口。

（5）网络小程序

添加连接到隐藏Wi-Fi网络的功能按钮，始终位于无线网络列表最后一个；

插拔无线网卡/网线时，界面即时更新；

连续点击网络列表中的某个网络，item高度在60和110之间切换；

无线网络源更新时，网络列表即时更新。

在定制应用方面，新版WPS实现PDF文件阅读和插入公式功能，搜狗输入法可以对离线词库进行导入导出，更多功能更新只为给用户最好的日常办公体验：

（1）金山WPS

支持插入和编辑公式；

支持以附件形式插入DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX等格式文档；

支持账号级别的文档加密；

优化打印设置，解决一些真实打印效果与设置不符的问题；

优化打印效率；

修复插入矢量图后，输出为PDF，矢量图变为位图的问题；

修复排版，字符测量的区域错误问题；

DBF格式的IO采用GBK编码；

打开DIF文件支持猜编码；

优化xlsx文件的打开效率；

优化表格计算效率；

修复双击PPS/PPSM/PPSX放映格式文件打开，放映没有置顶的问题；

修复用幻灯片方式放映PDF时，弹出黑框的问题；

修复PDF加载字体失败，导致崩溃的问题。

（2）搜狗输入法

新增离线词库Windows、Linux导出、导入、清空功能。

欢迎下载使用优麒麟19.10正式版本，开始新特性的发现和体验之旅！系统下载地址：www.ubuntukylin.com/downloads/，使用中有任何问题，可以通过系统自带的反馈程序或者论坛反馈(http://forum.ubuntukylin.com)。