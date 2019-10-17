遇到腾讯QQ群里假扮QQ小冰，如何识破？

2017年，微软小冰与腾讯QQ进行了深度合作，微软小冰进入了QQ群聊，拥有实时情感决策对话引擎的小冰，不仅可以以幽默风趣的风格与群用户进行实时对话，还支持语音和图像的多感官交流。

除了聊天功能外，QQ群聊小冰还开放了测天气、猜成语、占星术、对诗等群游戏和群管理技能。一时间QQ群一下子活跃起来，大家都在调侃和@ 小冰，甚至有人能和小冰在群里聊一下午，并且有人还以为小冰就是真人妹子。

那如果有人在QQ群里假扮小冰怎么办呢？

有人在Q群里把头像、昵称、头衔都模仿成群聊机器人小冰的样子，在Q群里和大家聊天、玩游戏，假扮的小冰差点以假乱真。

辨别假扮小冰的四大破绽如下：

破绽1

昵称是关键，小冰&QQ小冰？

小冰（真）正在Q群里聊天是这样的。▼

QQ小冰（假）趁乱插话，乱出题目！▼

破绽2

反应太慢，一定有问题！

一开始@真小冰 玩游戏▼

回答的时候却错@假扮小冰▼

没人理的真小冰表示....▼

破绽3

机器人聊天才不会换气泡

如果不和假小冰玩，她会怼你...▼

为了怼你，她居然还换了个气泡？

你和她玩游戏了，但是回答错误也会怼你！▼

破绽4

头衔可以模仿，但颜色还是出卖了你

真假小冰的对决，秒变认亲现场？▼

认亲不过三秒，真小冰 BOT 就被移除了

虽然很惨但是很想笑▼

继续认亲弟弟和二弟

还真是个大家族...▼

识别这个破绽真正有效的是小冰的头衔颜色！