湖北武汉开通3000多个5G基站，实现军运会场馆全覆盖

据新华社报道，中国移动、中国电信、中国联通等三大运营商表示，已在武汉建成并开通3700多个5G基站，实现军运会35个场馆和重点区域全覆盖。

据介绍，截至目前，湖北移动在武汉已建成开通1560余个5G基站，其中军运会涉及的35个场馆开通5G基站486个，实现了武汉密集城区、高校区、军运会场馆、重要交通枢纽等的连续覆盖。湖北电信开通1500多个5G基站，实现武汉市三环以内和军运会场馆全覆盖；湖北联通新建5G基站700余个，实现了军运会所有场馆的5G覆盖。