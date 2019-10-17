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腾讯王者荣耀峡谷新CG《盟友》发布：李白、花木兰是一伙的

2019-10-17 23:47:36来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月17日消息 今天王者荣耀S17赛季大版本更新，与此同时，王者荣耀峡谷新CG《盟友》今天同步登录游戏内。相传在王者峡谷中，蕴藏着神明诸多传世的宝藏。破坏力超强的机关巨人，便是其中最为瞩目的宝藏之一。

沉睡的巨人随着明世隐一行人的到来而被唤醒！闻讯而来的长城守卫军和白哥能否成功阻止他们呢？白哥口中“潜在的朋友”究竟是谁呢？快和小妲己一起到CG中寻找答案吧。

在看完峡谷最新CG后，盾山充当一下讲解员，带着大家一起回忆CG中的一些剧情。

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关键词：王者荣耀腾讯游戏

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