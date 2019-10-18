谷歌Pixel 4面部解锁功能存在重大安全漏洞：闭眼也能解锁

IT之家10月18日消息 谷歌的Pixel 4系列已于几天前推出，但现在外媒已经发现了新设备面部解锁功能的一些问题。BBC发现，用户即使闭着眼睛也可以使用面部解锁来解锁Pixel 4。

这显然是一个重大漏洞，会使攻击者无需得到手机主人的许可即可轻松地解锁该设备，例如用户在睡觉或是被束缚，Pixel 4都能被解锁。

对此BBC向谷歌询问为何如此时，该公司证实了Pixel 4的面部解锁安全功能就是这样的。Google的面部解锁支持页面也证实了这一点，支持页面甚至警告用户将设备放在安全的地方，以避免此类攻击。

但奇怪的是，在此前曝光的测试版软件中，谷歌面部解锁功能还提供“要求睁开眼睛”的开关键，甚至Android 10的代码都内置了对该功能的支持，但最终软件中却没有。谷歌很可能最终会提供此功能，但是现在对于Pixel 4用户来说面部解锁功能仍然是一个重大的安全问题。

谷歌告诉Android Authority称，“Pixel 4人脸解锁功能可满足强大的生物特征识别技术的安全要求，可用于支付和应用程序身份验证，包括银行应用程序。它可以抵御通过其他方式（如面罩）进行的解锁尝试。如果要暂时禁用人脸解锁，则可以使用锁定模式暂时要求输入PIN /图案/密码。关于未来的功能，我们没有任何要宣布的具体信息，但与我们的大多数产品一样，此功能会随着软件更新的不断完善。”