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微软：庆祝Windows Insider计划5周年，送大伙一张壁纸

2019-10-18 8:28:11来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月18日消息 微软向Windows Insider计划成员发出邮件，庆祝Windows Insider计划诞生五周年。Windows Insider计划为很多喜欢尝鲜新系统的小伙伴提供了便捷安装预览、测试版系统的渠道，也成为Windows 10系统收集反馈、完善自身的好方法。

在邮件中，微软表示：

随着Windows Insider计划成立5周年，我们希望一起反思整个旅程，从第一天开始，你们中的许多人就一直以Windows Insiders会员的身份与我们在一起，这些年来，已经有更多的人加入到我们更多的计划活动中，在往后，您将继续成为全球每个地区（包括南极洲）最热衷于Microsoft技术的倡导者……

感谢您加入我们的这个计划，和您一起打造更完善的Windows 10是我们团队的荣幸。您对Windows 10的热爱激发了我们所有人的灵感，您对程序的奉献精神以及对产品体验的反馈，让我们在为全球用户构建更好的Windows 10的过程中提供了有意义的参考……

随后，微软赠送了大家一张壁纸：

▲点击查看大图

在邮件中，微软还和大家分享了Windows Insider团队成员工作队的照片，记录着这个团队从诞生到现在的点点滴滴。

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关键词：Windows InsiderWindows10微软

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