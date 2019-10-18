Windows 10 Build 19002发布：蓝牙配对优化向快速通道成员开放

IT之家10月18日消息 微软今天面向Windows Insider快速通道的用户发布了20H1的最新预览版系统更新，内部版本号为Build 19002。这次更新没有很多新的功能。最主要的内容就是此前版本中看到的蓝牙配对改进现在可用于所有Insider快速通道的成员了。

虽然距离2019 Windows 10十一月更新版的发布还有几周的时间，但今天更新的是20H1的预览版，包含的功能可能会在明年春季正式推出。

Build 19002中最主要的更新内容时关于蓝牙配对的改进优化，也就是微软在Windows 10内部版本18985中引入的Swift Pair体验，当时仅50%的Insiders用户可用，现在已经面向所有快速通道的内测用户。在这个功能下，你可以从通知中直接与蓝牙设备配对，而无需打开“设置”应用程序。新的Swift Pair体验提供了更快的配对时间和改进的界面，也可显示有关您要连接的设备的更多详细信息。

下面是这次更新的更新日志：

有关改善蓝牙体验的更新

我们还想在支持的设备列表中添加两个新的外围设备：

Microsoft蓝牙键盘

微软蓝牙鼠标

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