Windows 10 Build 19002发布：蓝牙配对优化向快速通道成员开放

IT之家10月18日消息 微软今天面向Windows Insider快速通道的用户发布了20H1的最新预览版系统更新，内部版本号为Build 19002。这次更新没有很多新的功能。最主要的内容就是此前版本中看到的蓝牙配对改进现在可用于所有Insider快速通道的成员了。
虽然距离2019 Windows 10十一月更新版的发布还有几周的时间，但今天更新的是20H1的预览版，包含的功能可能会在明年春季正式推出。
Build 19002中最主要的更新内容时关于蓝牙配对的改进优化，也就是微软在Windows 10内部版本18985中引入的Swift Pair体验，当时仅50%的Insiders用户可用，现在已经面向所有快速通道的内测用户。在这个功能下，你可以从通知中直接与蓝牙设备配对，而无需打开“设置”应用程序。新的Swift Pair体验提供了更快的配对时间和改进的界面，也可显示有关您要连接的设备的更多详细信息。
下面是这次更新的更新日志：
有关改善蓝牙体验的更新
我们还想在支持的设备列表中添加两个新的外围设备：
Microsoft蓝牙键盘
微软蓝牙鼠标
PC的常规更改，改进和修复
修复了可能导致升级失败并出现错误0x8007042b的问题。
修复了导致动作中心的丙烯酸效果仅在动作中心打开动画完成后才会出现的问题。
解决了即使用多个监视器和不同的DPI，“文件资源管理器”搜索框也可能会放大和偏移的问题
修复了搜索索引器的问题，该问题导致在使用法语（法国）进行搜索时导致意外的文件作为搜索结果返回。
修复了日语用户在“设置”标题中的用户名未按正确顺序显示的问题。
修复了导致剪贴板历史记录，WIN +（句号）和与非英语显示语言一起使用时触摸键盘显示英语文本的问题。
修复了一种竞态条件，该竞态条件可能导致在关闭蓝牙并重新打开后设备无法重新连接。
解决了导致设备从睡眠状态唤醒后有时无法自动连接的问题。
修复了可能导致亮度卡在0或100％并需要重新启动才能更改亮度的问题。
文本光标指示器现在可以在更多体验（例如Word，“运行”对话框，Outlook）中更好地工作。
现在，在切换放大镜模式时，“放大镜居中文本光标”选项应该可以正常工作。
使用放大镜停靠模式时，现在固定了鼠标指针的外观。
修复了一个错误，即当Edge打开或关闭时，讲述人没有说扫描模式的状态。
修复了讲述人中的一个错误，该错误在焦点位于密码编辑字段时，讲述人有时会说两次密码。
修复了讲述人中的一个错误，该错误将扫描模式卡在Firefox的编辑字段中。
我们已经对Windows Linux子系统（WSL）进行了一些常规改进和错误修复
如果您是近期内频繁遇到explorer.exe崩溃的内幕人士之一，请转到Microsoft商店并检查Xbox游戏栏应用程序更新（特别是版本3.34.4xx应具有此修复程序）。如果您使用的是此应用版本，但仍然看到explorer.exe崩溃，请提出反馈，我们将进行调查。
请注意，我们正在将“ 设置”标头的扩展推广到更多内部人员，因此现在它可能在您之前从未出现过。与往常一样，我们欢迎有关设置的反馈–在反馈中心中，您可以在桌面环境>设置下共享它。