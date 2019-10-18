微软向Insider测试者推送新版Xbox One仪表盘：采用新的内测方法

IT之家10月18日消息 Xbox One仪表盘相当于一个主页菜单，不过微软经常忍不住要调整Xbox One仪表盘的设计。今天，微软宣布将为测试用户带来一些Xbox One仪表盘的新体验。

具体来说，从今天开始，微软将开始在Alpha Skip-Ahead和Alpha通道上对Inside用户进行所谓的“ABC”实验，他们将随机选择三个组，其中A组获得一种设计，B组获得另一种设计，C组作为当前Home设计的对照组。

A组将在其仪表板设计上看到四个新的内容块，以代替今年8月被删除的选项卡界面，着四个新的内容按钮包括Game Pass，Mixer，Microsoft Store和Activity Feed。

B组将看到不同版本的Xbox One仪表盘，没有选项卡，但是一个单独的“我的游戏”和“应用程序”按钮代替了A组可用的四个内容块。

C组将仅拥有当前的Xbox One 仪表盘，但将提供有关当前仪表盘如何为其工作的数据和反馈。

请注意，只有来自Alpha和Alpha Skip-Ahead的Xbox Insiders才有资格进行这些内测。此外，微软将从选定的Xbox One Update Preview通道中随机选择组A和B。Xbox Insider团队没有发言权，也无法影响谁被选中。