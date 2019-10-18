内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

微软向Insider测试者推送新版Xbox One仪表盘：采用新的内测方法

2019-10-18 9:40:18来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月18日消息 Xbox One仪表盘相当于一个主页菜单，不过微软经常忍不住要调整Xbox One仪表盘的设计。今天，微软宣布将为测试用户带来一些Xbox One仪表盘的新体验。

具体来说，从今天开始，微软将开始在Alpha Skip-Ahead和Alpha通道上对Inside用户进行所谓的“ABC”实验，他们将随机选择三个组，其中A组获得一种设计，B组获得另一种设计，C组作为当前Home设计的对照组。

A组将在其仪表板设计上看到四个新的内容块，以代替今年8月被删除的选项卡界面，着四个新的内容按钮包括Game Pass，Mixer，Microsoft Store和Activity Feed。

B组将看到不同版本的Xbox One仪表盘，没有选项卡，但是一个单独的“我的游戏”和“应用程序”按钮代替了A组可用的四个内容块。

C组将仅拥有当前的Xbox One 仪表盘，但将提供有关当前仪表盘如何为其工作的数据和反馈。

请注意，只有来自Alpha和Alpha Skip-Ahead的Xbox Insiders才有资格进行这些内测。此外，微软将从选定的Xbox One Update Preview通道中随机选择组A和B。Xbox Insider团队没有发言权，也无法影响谁被选中。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Xbox OneXbox

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有