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英伟达Shield TV Pro曝光：采用Tegra X1+芯片和新款控制器

2019-10-18 10:15:01来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月18日消息 英伟达的Shield TV是市场上最好的Android电视盒子之一。然而，改设备最新的版本还是2017年发布的。不过，根据此前的消息，英伟达一直在研发新款的Shield TV，而现在，根据现已移除的亚马逊网站页面显示，新款Shield TV将带来更快的Tegra X1 +处理器和新遥控器，名称为Shield TV Pro。

从外观上看，Shield TV Pro与2017年更新的Shield TV相同：相同的设计，相同的尺寸，相同的端口，相同的可选支架。即使规格也基本相同。Shield TV Pro仍然有16GB的闪存和3GB的RAM。但是Nvidia在此进行了两项重大改进：新型Tegra X1 +处理器取代了旧型号上的标准X1芯片，其运行速度将提高25%。

Shield TV Pro还将有一个新的捆绑式遥控器，采用有趣的三角形设计，运动激活的背光按钮，内置的遥控器定位器，还有仅用于媒体控制的多个向上按钮（包括可自定义的菜单按钮）。

此外，新的Shield TV Pro加入了更多的新特性：在旧款杜比全景声（Dolby Atmos）的基础上还将支持Dolby Vision HDR和Dolby Digital Plus环绕声。新处理器还将支持英伟达所谓的“AI升级”，该公司称其提供“更清晰，更清晰，实时增强至4K分辨率的视频”。

与旧的 Shield TV一样，用户在新款Shield TV Pro上仍然可以将设备用作Plex媒体服务器，SmartThings集线器，4K Chromecast设备，并通过Google Assistant和Amazon Alexa对其进行控制。它还将继续运行Android TV系统，这意味着它将提供与英伟达的GeForce Now游戏流服务相同的应用和游戏。

根据亚马逊的相关网页的展示，Nvidia Shield TV Pro售价199.99美元（约合人民币1415元），将于10月28日发布。

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关键词：英伟达Shield TV电视盒子

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