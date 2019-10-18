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拆开，意外：苹果Apple TV 4K以太网端口竟暗藏Lighting触点

2019-10-18 11:55:48来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月18日消息 Apple TV 4K机顶盒时苹果在2017年9月发布的，这款机顶盒支持HDR10和Dolby Vision，输出可达分辨率为3840×2160的视频。关于这款机顶盒，目前还有新发现。

Apple TV硬件和tvOS专家Kevin Bradley周四在该设备的逻辑板上发现了与苹果的Lightning连接器协议相对应的触点。Bradley（Twitter为@nitoTV）认为，Lightning端口可能会用于访问Apple TV 4K固件，这可能会导致设备越狱。

"此前没有人知道Lightning端口会存在于Apple TV 4K这款设备中，设备推出了这么久，直到最近才被人发现有Lightning端口的焊点隐藏在以太网口的后面，不过它的用途我们需要进一步研究。"

有自称“制造商”的网友在后续推文中揭示了Lightning端口会出现在Apple TV 4K中的详细信息，他表示，苹果通过以太网端口背面的滑动板条巧妙地隐藏了外部对Lightning触点的访问。向上移动门可露出一组针脚，但似乎需要专用连接器才能与终端连接。

开发人员Steven Troughton-Smith认为这组Lightning引脚是苹果用来进行硬件调试的。苹果在此之前也有将“隐藏”的连接触点合并到硬件中以供内部测试的历史。例如苹果曾在用于容纳表带的凹槽中藏了Apple Watch数据端口，该公司就利用该端口进行诊断并连接到交互式基座。

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关键词：Apple TV 4KLightning

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