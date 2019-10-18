微软又承认了！Windows 10 KB4520062更新令自家Defender ATP停止运行

IT之家10月18日消息 Windows 10最新的累积更新KB4520062此前已于10月15日发布，适用于运行Windows 10版本1809（也称为2019年10月更新）的设备。而最近有用户反应，KB4520062的更新会导致系统中的防病毒功能停止工作。而现在，微软确认了这一问题：安装此更新可能导致Microsoft Defender Advanced Threat Protection（高级威胁防护或ATP）停止在某些设备上运行。

“Microsoft Defender ATP 服务可能会停止运行，并且可能无法发送报告数据。您可能还会在MsSense.exe的事件查看器中收到0xc0000409错误。”微软表示。

受此问题影响的除了Windows 10版本1809外，Windows 10 Enterprise LTSC 2019，Windows Server版本1809和Windows Server 2019也受到影响。



不幸的是，对于在安装累积更新后无法再使用Microsoft Defender ATP的客户，除了完全删除更新之外，目前没有解决方法。当然，这意味着你将错过微软发布的最新改进，但是，至少防病毒功能还能用。

微软表示自己已经在进行修复，很有可能计划于2019年11月的补丁程序中进行修复。下个月的星期二补丁将于11月12日发布，所有Windows 10版本都将获得包含安全性和非安全性改进的新累积更新。

“目前，我们建议受影响环境中的设备不要安装KB4520062。我们正在制定解决方案，并估计将在11月中旬提供解决方案。”微软解释说。此问题不会影响Windows 10的其他版本，其他版本在安装最新的累积更新后，Microsoft Defender ATP应该可以正常工作。