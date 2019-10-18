华为畅享10首发体验：千元极点屏，高颜值是亮点

在华为畅享10 Plus手机开售一个月之后，10月18日，华为带来了华为畅享10手机，华为畅享10可以看成是华为畅享10 Plus的“表弟”，在配置上大致相同，和华为畅享10 Plus升降式摄像头不同的是，华为畅享10采用的是6.39英寸极点全面屏，这也是华为畅享10最大的设计亮点之一，此外还包括4800万AI双摄系统、全息幻彩设计等等。



IT之家已经拿到了这款新机，现在为大家带来产品的上手体验。

第一部分：外观和手感

笔者认为，作为一台优秀的千元机，最重要的一点就是设计上一定要好看，对于线下消费者而言，购买手机，外观设计好不好看是决定买不买的最主要原因之一。

华为畅享10的外观设计可以说是超过这个价位的产品该有的表现，华为畅享10正面搭载了一块6.39英寸极点全面屏（LCD屏），采用19.5:9的比例，1560*720 HD+分辨率，并且在同档位中首次引入华为极点屏技术，因此机身的屏占比更高。华为畅享10凭借着打孔屏的设计，相比华为畅享9，额头下巴和边框更窄，屏占比达到90%（VA/CG）。

值得一提的是，华为畅享10还搭载了目前业界最小的开孔，在直径仅4.5毫米的开孔内部，是一枚前为止行业最小的前置摄像头，800万镜头的头部尺寸只有2.75毫米。

华为畅享10共有幻夜黑、极光蓝、天空之境、相思红四种配色，IT之家这里拿到的是幻夜黑配色版本。

从侧面看它就是一台纯黑色的手机，不过你略微的改变手机在光线下的角度，你就能看到一圈彩虹光在机身上若隐若现，上下摆动手机，你还能看到一团团变幻莫测的色彩在机身上跳动，让整个黑色的手机变得活跃起来，多了一丝灵动感，就像是黑夜中“bling bling”的眼睛，神秘而深邃。

华为将这种设计称之为“全息幻彩”，设计灵感来自盗梦空间时空概念，通过纳米纹理技术的运用，带来了这种五彩斑斓的黑的全息幻彩效果。

华为畅享10采用了金属中框+双面玻璃的三明治结构机身，依旧是华为品质的旗舰做工，中框和后盖之间严丝合缝，159.81mm（长）×76.13mm（宽）×8.13mm（厚），重量为176g，凭借高屏占比的设计，单手握持也不在话下。

整体来看，华为畅享10的设计还是可圈可点的，特别是“全息幻彩”设计的引入，使得手机多了一丝灵动感，颜值也不再被价位所桎梏，没有丝毫的千元机特有廉价感。

第二部分：相机和拍照

（上传样张均有压缩）

工欲善其事，必先利其器，先来看一下华为畅享10后置相机的硬件参数，其搭载了4800万像素+200万（f/2.4光圈）像素后置双摄，其中4800万像素主摄像头采用f/1.8大光圈，采用了1/2英寸的感光器件，极大提升了暗光、逆光环境下的噪声，清晰度。

在功能方面，支持AI场景识别和手持超级夜景。其中前者能识别22种类别,500+场景，后者可带来更好的暗光，弱光拍摄表现。

在白天光线良好的情况下，样张整体呈现高饱和度和高对比度的观感，这也是华为手机的一贯风格，比如下图，在遇到红、蓝、黄等等这些艳丽的色彩时，样张色彩相比肉眼看到的要鲜艳一些。

此外，华为畅享10还支持AI智能逆光影像技术，做到智能判断大光比场景，并进入HDR模式，自动拍摄3张照片并合成，提升逆光场景动态范围。

逆光样张

在相机中，你还可以选择4800万样张直出，样张的分辨率为8000 x 6000，更高的像素意味着你可以拍到更丰富的细节，解析力更强大。

4800万样张

比如下图中，我们将4800万样张的局部放大放大再放大，虽然“C座”字体已经不可避免的出现了涂抹痕迹，但是对于一台千元机而言，能拍摄到如此远的场景，已经实属不易。

华为畅享10的表现还是非常令人满意的，虽然和旗舰机相比，其拍照素质还有一定的差距，但毕竟有4800万像素和“华为影业”基因的加持，在同价位中的表现已经非常不错。

在夜景表现上，华为畅享10的样张中规中矩，基本能满足这个价位内用户的需求，当然，华为畅享10还有手持超级夜景的加持。

夜景

超级夜景

通过对比可以看到，有了超级夜景算法的加持，样张的高光处有明显的压制，远处超市门口的灯条也不再亮成一片。

第三部分：性能和体验

华为畅享10搭载的是麒麟710F处理器以及4GB LPDDR4X内存。麒麟710F采用了12nm制程工艺，采用4*A73 2.2 GHz+4*A53 1.7 GHz架构，相比上一代，CPU单核性能提升约75%，多核性能提升约68%，GPU能效提升约一倍，性能提升约1.3倍。

考虑到千元机的定位，华为畅享10的配置表现中规中矩，不过在系统底层方面的优化上，华为畅享10还搭载了EROFS可扩展只读文件系统和GPU TUBOR 3.0技术，这两项技术堪称是“鸡血”级别的优化，大幅度的提升了系统性能和游戏帧率表现。

在性能部分，我们测试了华为畅享10时下火热手游《王者荣耀》、《和平精英》两款游戏的具体表现。

在《王者荣耀》默认画质下，开启高帧率模式，实际的帧数为59FPS，在吃鸡类网游《和平精英》中，默认画质下，我们测得游戏平均帧率为29FPS，如果将画质下降一档，还可以开启40FPS的帧率。

在《王者荣耀》中，华为畅享10全程流畅，即使遇到团战肉眼也很难察觉卡顿现象，在《和平精英》游戏内，华为畅享10基本能够流畅运行，不过画质上还是明显和麒麟990的旗舰手机有一定的差距。

整体来看，华为畅享10的性能表现符合千元机价位的预期，但是凭借着EROFS系统和GPU TUBOR 3.0技术，使得华为畅享10获得了在同价位的产品中，游戏性能弯道超车的能力。

华为畅享10采用了4000mAh(典型值)电池，官方表示可以保障用户连续47个小时通话；连续22小时看视频；连续20个小时4G上网；连续听音乐114个小时等等。

IT之家实测，一小时的游戏（和平精英）耗电12%左右，对于普通消费者而言，早晨8点出门，下午5点回家，完全可以支撑这段时间内的续航需求。

谈完了华为畅享10的配置，再来谈一下华为畅享10的系统体验，华为畅享10搭载了EMUI 9.1操作系统（基于安卓9），经过多年来的迭代更新，EMUI 9.1的功能已经非常强大而全面。

在此前的华为手机评测中，我们已经对EMUI 9.1进行过详细体验，在华为畅享10的评测中我们就不赘述了，这里详细给大家介绍一下EMUI 9.1的“情景智能”功能。

比如快递服务、航班提醒服务、附近停车服务、旅游智能景区推荐、出行提醒、查看智能家居、信用卡还款、运动健康等等都会在负一屏中为你呈现。

特别是对于商务差旅人士而言，“情景智能”功能简直就是你的私人秘书，比如会在主动提醒你的行程安排，比如当你定好机票或者是火车票之后，负一屏幕会亿卡片的形式呈现，出发之前，系统还会主动给你计算好从公司到机场的路程时间，多久的时间内出发合适，包括甚至包括出发地和目的地的天气、美食和景区等等都会以卡片的形式展示给用户。

“情景智能”还有一定的自学能力，比如当你长时间使用之后，系统会自动判断你的下班时间，给你预估出下班到家的大概时间，甚至路上堵不堵都会告诉用户，可以说是非常强大。

在EMUI 9.1中，华为还加入了“来电视频秀”功能，简而言之，就是将一段视频作为你的来电“铃声”，比如下图中，笔者将IT之家的一段视频作为“来电视频秀”，每次该号码来电的时候，专属的视频就会播放。

当然，如果你有女票的话，也可以尝试用一下女票美美的视频作为专属视频来电，这种不经意间创造的小小浪漫，或许会让你女票十分感动呢！

总结：

随着手机市场的白热话竞争，各种各样的千元机已经层出不穷，消费者在选择时也是看花了眼，华为畅享系列一直都是面对千元市场的手机产品，在华为畅享10手机上，我们看到了华为针对这部分消费者的打法，如4800万AI双摄、超清夜景、极点屏、高颜值设计以及EMUI9.1内置的鸡血优化等等。

售价信息：

华为畅享10共有三个版本，其中4+64GB售价1199元，6+64GB售价1399元，4+128GB售价1399元。

新品将于今天下午16点08正式预售，11月1日正式开售。