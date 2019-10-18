普思资本股权被冻结，王思聪未来路在何方？

继2016年被爆出“注销”传闻后，王思聪担任董事长并持股100%的北京普思投资有限公司（简称“普思资本”）再次爆出危机。天眼查数据显示，普思资本的股权遭到上海市宝山区人民法院冻结，具体冻结数额不祥，冻结日期自2019年10月15日起至2022年10月14日。截至目前，普思资本官方还未对此做出回应。

据中新经纬报道，截至目前，王思聪名下冻结股权价值合计已经超过8445万元。而王思聪一手创办的熊猫直播也在今年3月宣告破产，其运营主体上海熊猫互娱文化有限公司多次被法院列为“老赖”。

投资成绩亮眼，王思聪凭实力逆袭

作为王思聪拿5亿资本试错的投资公司，普思资本凭实力获得了王健林的认可，也扭转了大众对于富二代不靠谱的既有印象。王健林曾对外表示：“他（王思聪）不参与万达集团的任何事，自己成立了一个PE公司做投资。我看了他今年的报表，还不错，比我想象中好多了，毕竟做投资才两年。”

普思资本成立于2009年，据官网介绍，其投资规模已超过30亿元，在过去这些年，普思资本投出了一系列的明星企业，成绩亮眼。

2013年，普思资本投资游戏研发发行公司云游控股半年后，公司即在香港上市，普思资本的账面回报超1.81倍。同年，普思资本作为基石投资者投资的殡葬行业领军企业福寿园登陆港交所。2015年，普思资本一年前参与C轮投资的先导股份成功在创业板上市，并一路飙红......彼时的王思聪是一个耿直且有实力的富二代。

虽然王思聪的投资版图涉猎颇广，但其对泛娱乐的投资更为关注。王思聪于2011年8月宣布进入电子竞技，并在之后收购CCM战队，将CCM更名为iG，成为电子竞技俱乐部的创始人。2018年，iG赢得了LPL的首个S赛冠军，也让王思聪出尽了风头，吃热狗的表情包在微博上广为流传。

之后，乐逗游戏、网鱼网咖、ImbaTV、英雄互娱、香蕉计划、熊猫TV,王思聪不断在娱乐领域加码，不仅成功把自己的爱好变成职业，也收获了属于自己的粉丝，成为国民“偶像”。

王思聪曾在早期公开了自己的投资标准：

1.作为一个商人，会投资一些在短期、中期能得到财务回报的（项目）。有一些可能我自己不太认可，但是是市场上认可的，我也会投。

2.作为艺术家，我会投资一些有意思的，或者长期对人类有所帮助、对社会有所改变的（项目），比如尖端的科技、生物、医疗等。

3.我不会追求热点，因为很多热点都是我最先创造、或是发现的，比如像直播等。

投资乐视体育失败，无力回天

乐视体育成立于2014年3月20日，拥有着乐视影视的优质视频资源和播放能力。此时，野心满满的乐视体育不打算只做体育赛事播放，宣称要打造“IP运营+内容平台+智能化+互联网服务”的全产业链体育生态型公司。

2015年5月份，乐视体育宣布完成8亿元的A及A+轮融资，公司估值为28亿元。2016年4月份，乐视体育完成B轮融资近80亿元，当时公司估值已经冲及215亿元。

关注泛娱乐的王思聪也没有错过这颗闪亮的新星，普思资本分别参与了乐视体育的A轮、B轮融资，并与乐视体育当时的股东签署了股权回购协议，乐视网等承担连带回购责任。

2016年，一路狂奔的乐视体育在未经董事会或股东会同意的情况下，擅自向其关联方乐视控股出借40多亿元的资金。由于资金被占用，乐视体育的正常经营活动受到严重影响。

按照B轮融资时的协议，乐视体育需要在2018年年底前完成投资方认可的上市工作。如果未能完成履约，乐视体育原股东需在投资方发出书面回购要求后的两个月内，按照协议约定价格、以现金形式收购投资方所持有的全部公司股权并支付全部对价。面临重创的乐视体育在2018年依然是瘫痪状态，上市工作基本无望。

在此背景下，普思资本等投资方作出了仲裁申请，要求乐视体育融资时的承诺方支付股权回购款、损失及律师费用等，共计2.4亿元，而普思资本的要求赔偿为9785.16万元。但目前来看，普思资本要回这部分钱的希望渺茫。

除了乐视体育，王思聪投资的其他项目也在这些年频繁出错。今年3月，熊猫直播在官方微博上宣布将关闭服务器。下半年以来，王思聪亲手创办的香蕉计划旗下多家公司股权陆续遭到冻结。今年7月15日，其持股80%的上海水晶荔枝娱乐文化有限公司（下称“水晶荔枝娱乐”）也遭到冻结，冻结日期至2022年7月14日，王思聪所持800万元股权遭到冻结。

能投出多个明星项目，王思聪的实力不容小觑，但这些年的频繁出错也让其前行之路颇为艰难，要变成真正意义上的王总，王思聪还需要更多的思考和磨练。