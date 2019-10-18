微信记账本现可同步微信支付账单

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IT之家10月18日消息 今日，微信官方表示，微信记账本已可同步微信支付账单。用户可通过微信搜一搜“微信记账本”小程序，支持自动同步官方微信支付账单，无需手动输入便可一键同步多笔消费。
经测试，微信记账本界面现已显示支持账单自动同步，还支持自动识图以及账单分析。
点击“确认同步”后，可自动同步微信支付账单，将导入近6个月的微信支付账单，并允许新产生的交易记录自动同步到记账本。
此外，微信记账本还可开启记账统计推送，并能够设置推送频率。开启后，微信记账本将定期推送记账汇总数据。
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