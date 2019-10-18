OPPO Reno Ace手机性能和快充测试：骁龙855 Plus加持，为了更好的娱乐

10月10日，OPPO推出了一款Reno Ace旗舰新机，这款手机采用了高通骁龙855 Plus移动平台，支持65W SuperVOOC超级闪充，采用90Hz刷新率的电竞屏，售价3199元起。全面、高性能加上亲民的售价让很多网友对之青睐有加。



IT之家小编在OPPO Reno Ace发布会之后的采访中了解到，Reno Ace的产品定位是更多硬核科技，在性能、科技力方面做一些创造力方面的代表。这是一款相对“发烧的”，注重性能、游戏、娱乐体验的手机。目前，IT之家已经拿到了OPPO Reno Ace，小编不妨就围绕性能来进行一系列的评测，看看OPPO Reno Ace的实际表现究竟怎样。

当然，OPPO Reno Ace还有一个很重要的看点，就是其搭载的65W SuperVOOC 2.0闪充功能。65W，的确比较夸张，在本文，小编不妨也测试一下OPPO Reno Ace的充电速度到底有多快。

一、性能测试体验：骁龙855 Plus性能依然出色

在进行测试体验之前，我们先来回顾一下OPPO Reno Ace和性能相关的配置。这款手机搭载的是骁龙855 Plus移动平台，IT之家小编手上这一台拥有8GB的LPDDR4X运行内存，以及256GB的UFS 3.0机身存储。另外，这款手机还拥有冰碳恒冷散热系统，即VC均热冷凝铜板、符合碳纤维散热以及多层石墨散热等多项散热组件和技术的结合。

其中对性能起到最重要作用的，应该就是骁龙855 Plus移动平台，这基本上也是今年下半年安卓旗舰手机的标配，相信大家也都比较了解了。骁龙855 Plus采用7nm工艺制程，集成Adreno 640 GPU，而其采用的Kryo 485 CPU拥有一颗最高主频达2.96GHz的A76超级核心；另外还有三颗最高主频2.42GHz的A76性能核心、四颗最高主频1.8GHz的A55效率核心。

测试的开始，小编首先观察了OPPO Reno Ace在日常应用体验方面的流畅度，使用的仍然是传统的“玄学曲线”，观察《微信》、《QQ》、《微博》、《京东》、《淘宝》、《优酷》、《抖音》、《IT之家》等主流应用的使用流畅度。

从结果来看，OPPO Reno Ace在运行上述应用时，都拥有不错的流畅度，没有遇到掉帧卡顿的情况。事实上，随着手机性能的不断拔高，应对这些日常应用已经基本没有问题，也都可以做到流畅不掉帧。因此这样的测试结果不意外。

接下来我们直接进行游戏测试，通过游戏来分析OPPO Reno Ace的性能高低。在这个环节，IT之家小编选择的游戏是《王者荣耀》、《和平精英》、《尼米亚传奇：光明山脉》、《NBA2K20》。

需要说明的是，由于OPPO Reno Ace手机对小编常用的一系列帧率测试软件做了限制，因此小编无法统计游戏运行过程中的平均帧率和帧率波动，只能获取到实时的帧率，所以小编就将玩游戏的过程通过视频记录下来，大家可以在视频中观察游戏过程中帧率的变化情况。

不过这样也就暴露了小编游戏水平很渣的事实。

《王者荣耀》测试视频：

首先是《王者荣耀》，从游玩过程可以看到，OPPO Reno Ace基本能够将帧率稳定在60fps左右，帧数波动大概2帧，整个游玩过程比较稳定。再看骁龙855 Plus的核心调度，四颗A55效率核心的频率大部分时间保持在1.3GHz，时而也会冲到1.7GHz，当画面中的战斗人物较多时，三颗A76性能核心可以冲到满频，其他情况下波动比较频繁，但整体保持在1.0GHz以上的输出，而A76超级核心的频率主要在0.8GHz和1.0GHz这两个频率段中波动，偶尔会满频到2.9GHz。可见运行《王者荣耀》时，主要是A55效率核心和A76性能核心在发力。



《和平精英》测试视频：

接下来是《和平精英》，游戏过程中OPPO Reno Ace也基本能够保持在60fps的水平，偶尔会有1帧的波动，整个游戏过程还是丝般流畅的。骁龙855 Plus核心调度方面，仍然比较平衡，A55效率核心的频率在1.3GHz到1.7GHz之间波动，A76性能核心在1.4GHz到2.4GHz之间波动，长时间维持在2.0GHz水平。

接近半个小时的游戏结束时，小编测得OPPO Reno Ace的机身温度最高为38.7℃，出现在正面刘海附近。这个温控表现算是正常，游玩的时候不会觉得手机很热。

《NBA2K20》在安卓平台的优化要好于上一代，所以小编也将其作为测试的游戏之一。从游玩的视频上可以看到，OPPO Reno Ace在运行最高画质下的《NBA2K20》时，大部分时间还可以保持在50fps以上的帧率，偶尔也会超过60fps，这个流畅度其实是能够让人接受的。

《NBA2K20》测试视频：

从核心频率的调度来看，面对对性能要求极高的《NBA2K20》时，OPPO Reno Ace的CPU核心工作负载更加平均，A55效率核心和A76性能核心基本都能够长时间维持在1.3GHz到1.7GHz的水平，并且频率变化的“步调”也比较一致。并且这一次A76超级核心也积极参与了运算，其频率也达到了1.4GHz的水平。不过这依然没有完全发挥出芯片潜力，显然OPPO Reno Ace的芯片还能支持对性能要求更高的超大型游戏。

在这样的调控策略下，OPPO Reno Ace在完成10分钟的游戏后，机身温度最高达到38.7℃，游玩的时候只是温热，并不会觉得不舒服。

最后一款游戏是《尼米亚传奇：光明山脉》，这款游戏的光影比较拟真，游戏对手机配置的要求也比较高。OPPO Reno Ace在运行它的时候会有怎样的表现呢（游戏画质调节至最高）？

《尼米亚传奇：光明山脉》测试视频：

实测Ace运行《尼米亚传奇：光明山脉》时，游戏帧率主要在30fps到40fps之间波动，并不算很稳定，不过在游玩过程中倒没有感觉到明显的掉帧或卡顿的情况，整个游玩过程也比较顺畅。

面对这款游戏，其实骁龙855 Plus也没有释放全部的性能，从CPU核心调度的情况看，A55效率核心主要在1.0GHz、1.3GHz和1.7GHz这三个频率段之间波动，并且也会较长的时间维持满频。A76性能核心发部分时间里在1.4GHz的频率范围内波动，而A76超级核心的发力则不明显，核心频率大部分时间里在1.0GHz左右。

从4款游戏的测试结果来看，OPPO Reno Ace的性能输出的确符合小编对2019年下半年旗舰手机的性能预期，而骁龙855 Plus的整体表现也依然稳定强悍。值得一提的是，小编测试体验的是OPPO Reno Ace的评测机，实际零售版本的OPPO Reno Ace，性能表现应该会更出色。

二、快充测试体验：不到半小时充满电

除了定位于游戏场景的性能水平，OPPO Reno Ace还有一项重要的看点，就是快充。这款手机配备的是一块4000mAh容量的电池，而标配的则是65W SuperVOOC 2.0闪充。65W的充电功率在智能手机界里是很惊人的，那么它的充电速度到底有多快呢？

IT之家小编将OPPO Reno Ace的电量放空，然后从电量为0充满至100%，每隔3分钟记录一次数据。实测表明，OPPO Reno Ace充满电仅需要26分钟。这样的充电效率可以说是非常快了。

在手机电量快充满的时候，小编特别测了机身的温度，36.3℃，并不烫手。

三、总结

OPPO Reno Ace号称超级玩家手机，意味着这是一款定位娱乐体验的手机，注意，并不是游戏手机。游戏只是娱乐的一部分，不过某种程度上也可以说是目前手机娱乐对性能要求最高的场景了。而通过对OPPO Reno Ace游戏性能的测试，IT之家小编认为，OPPO Reno Ace的性能也的确足以应对目前绝大多数的手机娱乐需求。它搭载代表目前安卓手机性能巅峰的骁龙855 Plus移动平台，在运算性能、图形处理等方面都可以轻松应对需求。

此外，65W SuperVOOC 2.0闪充功能的加持对于娱乐体验的提升也是很有益处的，例如在你玩游戏的时候就不必担心手机电量耗完了，因为即便电池快用完时，稍微停一下，就可以快速充满足够的电量，这也相当于变相解决了手游玩家的一大痛点。

当然，OPPO Reno Ace在提升手机娱乐体验方面的特性并不限于这些，例如双扬声器的加入、90Hz屏幕的引入等，IT之家小编只是选择了私认为最基础的性能和快充的角度切入，至于其他方面，也欢迎大家在评论区讨论。



