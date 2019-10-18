OPPO两项核心专利获大奖：Find X外观设计、拍照模式智能切换技术

IT之家10月18日消息 今天，第二十一届中国专利奖评审结果公示结束，OPPO公司的两项核心专利分别荣获金、银奖。其中，OPPO的“手机（专利号ZL201830465140.5）”，即Find X外观设计专利，获得中国外观设计金奖；“控制方法、控制装置及电子装置（专利号ZL201611079604.5）”，即依托场景识别的拍照模式切换技术专利，获得中国专利银奖。

中国专利奖评选自1989年起由国家知识产权局和世界知识产权组织共同开展，是目前中国专利领域最权威的国家级专利奖项，代表着中国自主创新的最高水平。

据介绍，2018年6月推出OPPO Find X通过“双轨潜望结构”，将前后摄像头、闪光灯及3D结构光元器件等十一大元器集成在其中，在无需使用时藏于机身之内，打造了“正反无孔”的全面屏设计；COP封装工艺最大限度地压缩手机边框，使其屏占比达到93.8%。Find X机体正面拥有3D曲面全景屏幕、背后是3D立体设计、顶部与底部采用月牙弯设计，率先使用多弧度加工工艺，通过正面3D+2.5D的多弧度叠加，让手机的整体握持手感更圆润、饱满。

▲OPPO Find X

在智能手机影像拍摄领域，OPPO引入一项根据场景识别切换拍照模式的专利方案，其中包含两项技术：像素聚合技术支持生成合并真彩图像，以获得更好的亮度与更高的信噪比；Remosaic算法支持生成仿原真彩图像，以获得更高的解析力与更清晰、丰富的细节。该专利方案会在亮度不足的条件下，将亮度及信噪比切换为优先需求，控制生成合并真彩图像并输出；在亮度充足的条件下，会将解析力切换为优先需求，控制生成仿原真彩图像并输出。该技术目前已应用到OPPO R9/R9s、R11/R11s、R15、R17、Reno等系列产品中，帮助用户在不同的光照环境下，实现清晰、明亮的拍照效果。

2019年，OPPO研发资金投入达到100亿人民币，并将研发团队扩充到一万人以上，以进一步提升企业研发创新实力和技术储备。

同时，OPPO也在全球持续进行核心技术专利布局。来自国家知识产权局的最新数据显示，OPPO在2019年9月，以266件发明专利授权量，位列企业专利权人（未做权利人合并）全国第一。此外，截至2019年10月18日，OPPO全球专利申请量超过38,000件，授权数量超过12,000件，其中，发明专利申请数量超过32,000件，发明专利申请在所有专利申请中占比85%，并仍在持续增长。