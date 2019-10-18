通过VMOS大法，华为Mate30/Pro成功安装谷歌GMS服务

IT之家10月18日消息 在华为Mate 30 Pro上安装Google应用和服务的唯一方法是访问LZplay.net，但此前LZplay应用已不存在，华为Mate 30 Pro用户只剩下一部出色的Android手机，但却没有Google服务加持，未免少了些什么。

幸运的是，还有另一种方法可以使Google应用程序在华为Mate 30 Pro上运行，就像单击几个按钮一样简单。你需要做的就是安装一个名为VMOS的免费应用，完成后，就可以访问Google Play商店并从那里安装任何Android应用。当然，从Google Play商店安装Android应用程序将需要你登录使用Gmail帐户。

VMOS是基于虚拟机（VM）的APP软件。VMOS系统可以一键激活root。它可以被视为虚拟盒子。VMOS可以通过VM技术以普通APP的形式安装到Linux或Android系统。它是一个模拟器，也是一键式应用克隆器。此外，VMOS不受主机系统的控制。（手机上的Android）。

不过，由于这只是一台虚拟的Android计算机，因此应用程序的运行速度可能达不到你想要的速度，但可以完成工作。VMOS还支持浮动窗口，这意味着你只需轻按一下即可切换到虚拟Android计算机。

VMOS也具有root支持。虚拟Android系统可以被root，而不会影响系统，因此在你想要运行需要root用户访问的应用程序但不想root本机智能手机的情况下很有用。为了能够运行需要root用户权限的应用程序，你要做的就是从VMOS设置中打开root用户功能。

如果需要逐步指导，可以观看该视频：点此链接。

如果你是华为Mate30 Pro用户，可以单击此处下载VMOS apk文件（点此链接,密码：4a8c ），其他手机可以访问Google Play商店下载VMOS应用，可以使用其他功能。