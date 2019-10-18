【IT之家评测室】RedmiBook 14 锐龙版体验评测：Ye不Yes？翻没翻身？香不香？

前段时间我们刚体验了搭载英特尔酷睿i5-10210U的RedmiBook 14 增强版，没过多久Redmi便发布了旗下首款搭载AMD处理器的笔记本产品——RedmiBook 14 锐龙版，IT之家自然也第一时间收到了这款笔记本，下面麦子和大家一起体验一下。

时间往回拨三年，英特尔在当时的笔记本市场中有着无可争议的优势，不少人对搭载AMD A系列移动处理器的笔记本嗤之以鼻，搭载的机型也很少；但随着Zen架构的Ryzen系列处理器发布，AMD桌面处理器开始崛起，经过三代的耕耘，AMD Ryzen笔记本处理器也日益成熟，去年OEM厂商们对Ryzen 2000移动处理器的态度逐渐回暖，一些主要轻薄机型推出锐龙版，今年AMD更加自信地推出Ryzen 3000 U/H系列处理器，OEM厂商也比较积极地跟进，许多主力机型都有锐龙版，在今年市场表现应该会有不错的回升。从命名来看，这些机型强调“锐龙版”说明AMD仍扮演追赶者的角色，消费者的注意力也不免落在锐龙版与搭载英特尔同级处理器产品的对比上。IT之家也将根据手中两个版本的RedmiBook，针对处理器性能做一个简单的对比。

一、只有贴纸不同的外形

本次IT之家收到的是月光银配色的RedmiBook 14 锐龙版，外形完全沿用RedmiBook 14增强版，依然是简约的磨砂金属材质的A面，仅在中部左侧有品牌logo“Redmi”，右侧为一行小字“DESIGNED BY XIAOMI”；B面同样没有摄像头，14寸1080P屏幕，屏占比约为81.2%，下边框有“RedmiBook”logo；C面神似MacBook的布局以及有着不小进风口的D面，更多外观及设计细节可在往期查看，此处不再赘述。两个版本外观上最大的不同在于处理器和显卡的贴纸，分别位于C面与D面，英特尔十代酷睿i5以及英伟达MX显卡的贴纸被替换为AMD Ryzen 5和AMD REDAON Vega显卡贴纸。

▲左为增强版（深空灰），右为锐龙版（月光银）

AMD Ryzen 5贴纸以为银灰色为主，表面为反光材质，四周的亮银色在光线下有极强的金属质感，搭配白色“AMD Ryzen 5”字样和logo，配以标志性的红色“Zen圆环”；英特尔十代酷睿i5贴纸则较为简单明了，略微反光的银灰色方格的背景下，排列着黑色的Intel logo和“Core i5 10TH GEN”字样。

AMD RADEON Vega显卡贴纸也不想英伟达MX显卡贴纸那样简单粗暴，“英伟达绿”的背景上，只有logo和“NVIDIA”字样，而是和C面处理器贴纸同样的亮面反光处理，保留了四周的金属质感，主体部分背景为带有纹路的红色，Vega显卡的标志占据将近一半的空间，下面依次排列了“RADEON GRAPHICS”字样和AMD logo。

麦子个人比较喜欢英特尔的处理器贴纸，色调更统一更大气，展示内容更多但更规整；以及AMD的显卡贴纸，设计感更强，展现信息的主次明显。这四张贴纸中大家更喜欢哪张呢？可以在下方评论区讨论。

接口方面也没有任何变化，机身右侧依次有3.5mm耳麦接口、USB 2.0接口和电源指示灯，左侧依次为电源接口、HDMI视频输出接口以及2个USB 3.0接口，种类和数量上都较为丰富并且实用，3个USB Type-A接口也能更好地兼顾目前主流的外设。

二、配置诚意满满，性能表现中规中矩

喜闻乐见的battle环节来了，闲言少叙，我们先来看一下配置信息。显然这款RedmiBook 14锐龙版最大的看点是AMD Ryzen 5 3500U处理器和AMD RADEON Vega 8显卡，不过这并不是最大的爆点，麦子也不卖关子，直接来看核心配置对比。

表格中的对比还是挺让人诧异的，就IT之家手中两台机器而言，除了CPU和显卡的区别，存储组合的差异也是令人不解，RedmiBook 14 增强版的内存与SSD均来自三星，内存为8GB DDR4 2666MHz单通道内存，硬盘是三星PM871b 512GB，是一款M.2 SSD，不过是走SATA3通道；而RedmiBook 14 锐龙版内存同样来自三星，为8GB DDR4 2666MHz双通道内存，SSD则是来自东芝的XG6 512GB，这是一款M.2 NVMe SSD，TLC闪存颗粒，PCIe 3.0×4速率。可以说RedmiBook 14锐龙版内存从单通道升级为双通道，带宽和处理文件的速度大幅提升，而SSD则属于质变，直接从SATA3升级为NVMe SSD。

▲左为增强版板载单通道内存& SATA SSD

右为锐龙版板载+插槽双通道内存& NVMe SSD

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实际表现也是相同的结论：

RedmiBook 14 增强版内存读取速度为17909MB/s，写入速度为17905MB/s，复制速度为16754MB/s，延迟为93.3ns；而RedmiBook 14锐龙版内存读取速度为32234MB/s，写入速度为32385MB/s，复制速度为28150MB/s，延迟为118.1ns。可以看出RedmiBook 14 锐龙版读取、写入、复制速度都几乎翻倍，但延迟依然较高。

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至于SSD，更是单方面刷经验，RedmiBook 14 锐龙版搭载的NVMe SSD顺序读写速度都在3000MB/s上下，而RedmiBook 14 增强版的SATA3 SSD的顺序读写速度约500MB/s。

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视线回到处理器和显卡上，还是先来看一下参数的对比，英特尔酷睿i5-10210U采用4核8线程设计，基频1.6GHz，最大睿频频率4.2GHz，三缓6MB，TDP 15W，核显为UHD 630显卡，显卡最大动态频率为1.15GHz。

AMD Ryzen 5 3500U同样是4核八线程，Zen架构，基频2.1GHz，最大睿频频率3.7GHz，三缓4MB，TDP同为15W，显卡型号为RADEON Vega 8，显卡频率为1.2GHz。

下面对比正式开始，针对CPU我们通过Cinebench R15 / R20、CPU-Z Benchmark、Fritz Chess Benchmark跑分进行对比，刚巧两者都是4核8线程，对比起来也比较方便；针对游戏性能通过3DMark Time Spy、Fire Strike跑分进行对比，以及《守望先锋》游戏平均帧数对比。

首先是Cinebench跑分，R15和最新的R20可以对处理器单核和多核进行渲染测试跑分，结果如下：

英特尔酷睿i5-10210U R15多核分数642cb，单核分数159cb；

R20多核分数1488pts，单核分数397pts；

AMD Ryzen 5 3500U R15多核分数620cb，单核分数144cb；

R20多核分数1353pts，单核分数366pts。

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在Cinebench R15 / R20测试中，不管单核性能还是多核多核性能都是英特尔酷睿i5-10210U领先，不过两者都比较接近了，差距在3%~10%之间。这次AMD Ryzen 5 3500U进步比较大的是单核心性能，现在努努力已经可以与英特尔处理器扳扳手腕。

CPU-Z Benchmark中，英特尔酷睿i5-10210U单核428.2，多核2166.4，多线程倍数5.06；

AMD Ryzen 5 3500U单核426.5，多核2237.7，多线程倍率5.25。

在这里AMD Ryzen 5 3500U多核分数实现了反超，扳回一城，领先约3%。

国际象棋Fritz Chess Benchmark更注重CPU的整数运算性能，对多核优化更好，这里两者的表现也非常接近，英特尔酷睿i5-10210U相对速度24.71，每秒千次11859；AMD Ryzen 5 3500U相对速度23.78，每秒千次11416，两者差距不到4%。

提到游戏性能，则多数情况下显卡会占到更大的比重，RedmiBook 14 锐龙版搭载了AMD RADEON Vega 8显卡，显卡核心数量为8个；而RedmiBook 14 增强版则是NVIDIA GeForce MX250入门独显，TDP 25W，也就是常说的“满血版”。

首先对比3DMark Time Spy和Fire Strike跑分，在这两项中，两者表现出了比较大的差距，RedmiBook 14 增强版整体优势比较明显。

首先是Time Spy，RedmiBook 14 增强版总分为1292分，显卡分数1167分，CPU分数3288分；RedmiBook 14 锐龙版总分871分，显卡分数800分，CPU分数1770分。

Fire Strike中，RedmiBook 14 增强版总分3483分，显卡分数3802分，物理分数11007分；RedmiBook 14 锐龙版总分2436分，显卡分数2614分，物理分数10903分。

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由此看来，RedmiBook 14 锐龙版中3500U和Vega 8的组合游戏性能还是落后10210U + MX250比较多，最夸张的跑分差距达到40+%，还是比较出乎意料。

实测游戏表现，由于两个显卡属于入门级别，适合他们的游戏都没有基准测试，所以选择时机运行《守望先锋》游戏，自定义房间，选择同样的地图、英雄和攻守方，记录相近时间的平均帧率。和上次RedmiBook 14 增强版的测试环境相同，游戏画质自动识别为“中”，渲染倍数为75%，开启抗锯齿，关闭垂直同步，RedmiBook 14增强版的测试结果为平均帧数为64.6帧，最低帧44.1帧；而RedmiBook 14 锐龙版平均帧数为48.4帧，最低帧25.3帧，对比来看游戏表现还是RedmiBook 14增强版的10210U + MX250的组合更强。

从以上结果可以看出，CPU性能两者勉强算可以板板手腕了，部分项目上3500U在多核性能上可以反超一点，而单核性能也追至5%以内的差距，算是一个不大不小的惊喜；但游戏领域落后依然比较多，应该只能应对中低画质的《LOL》、《CS:GO》等网游，游戏性能并不能让人满意。

两个版本内部结构略有不同，但RedmiBook 14 锐龙版散热和续航表现都稍好于RedmiBook 14 增强版，烤机温度约为60℃，非常凉快了，实际使用续航能撑下半天（电池大了1Wh）。

三、首发“智慧互联”功能

上次我们讲过的小米智能解锁这次依然还在，我们来看一个首发的功能——小米智慧互联（MiShare）。为方便理解，可以类比理解为Apple AirDrop或HUAWEI Share，在自家以及合作厂商的设备间，无需网络进行快速文件传输、分享。使用功能需要两台设备都支持，笔记本端需要智慧互联（MiShare）客户端，小米手机需要升级到MIUI11，OPPO/vivo手机系统升级到最新版。

使用时发送端自动扫描范围内可作为接收端的设备，笔记本端将文件拖动至头像处即可发送，手机则是分享文件时自动扫描，点击发送，接收端确认后即可进行传输。

▲电脑端发送

▲电脑端确认接收

传输时发送端会创建一个名为“ap_mishare_xxxx(xxxx由数字和小写字母组成)”的AP热点，接收端自动连接，所以虽说无需网络，但WiFi和蓝牙模块需要打开才能使用。传输速度还是很快的，实测25秒左右可以完成737MB的压缩文件传输，1分20秒左右完成2.23GB的影片传输，约30MB/s，手机端接收文件时实时网速最高可达38MB/s。手机端接受文件可在文件管理内查看，叫做小米互传，电脑端接收的文件默认在下载文件夹，暂不支持自定义。

▲手机端发送

▲手机端接收

▲连接热点&实时速度

智慧互联（MiShare）是个非常好的功能，有效地整合了自家丰富的生态，为用户带来便捷，也和OPPO、vivo两家友商也成立了互传联盟，扩大功能的使用场景。这毕竟是一件好事，可以促进安卓生态圈建立统一的文件互传联盟，虽说现在各个“小帮派”也多了，但也算踏出了第一步，比每个厂家各自为营要好。

另外这个功能麦子上一期奶中了：“与小米手机互传文件、控制米家智能家居等”。刚翻了一下软件的目录，AIoT，看来接入米家可期啊。

总结 – 办公，真香！游戏，别买！

经过短暂的体验，对比之前的RedmiBook 14 增强版，搭载了AMD Ryzen 5 3500U的RedmiBook 14 锐龙版显然更加良心了，但也更偏科了。首先是内存和SDD的全面升级，内存性能几乎翻倍，SSD顺序读写性能翻了五六倍，日常使用无疑更加流畅；CPU性能对比10210U也已经可以望其项背；但游戏性能表现偏差，经过几轮跑分后我们也接受了这个事实。

所以玩游戏是着实不推荐选择RedmiBook 14 锐龙版，但如果是办公、影音娱乐，非常推荐，CPU性能基本追平，存储组合绝对领先，还便宜特别多。最后回答一下标题中的问题：

Ye不Yes？还行吧，某些表现超出预期。

翻没翻身？暂时没翻身，但有崛起的势头。

香不香？如果你想买一台笔记本用来办公或影音娱乐的话，真香！

RedmiBook 14 锐龙版同样有三个主要版本：

AMD Ryzen 5 3500U + 8GB + 256GB售价3499元，双11尝鲜价 2999 元；

AMD Ryzen 5 3500U + 8GB + 512GB售价3699元，双11尝鲜价 3299 元；

AMD Ryzen 5 3500U + 8/16GB + 256GB售价3999元，双11尝鲜价3799元。

10月21日0点开启预售，11月1日0点首卖。