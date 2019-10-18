微软2019 Windows 10更新十一月版改进文件资源管理器搜索

微软正在为消费者准备2019 Windows 10更新十一月版（版本1909），并且可能在未来几周内推出，此前消息称会在11月12日推送。

由于Windows 10 2019年11月更新是服务包版本，它将作为“启用包”提供，其中包含KB软件包编号，就像每月的累积更新补丁一样。

Windows 10 1909版本没有几个新功能或重大改进，但是微软正在使用全新的Microsoft统一搜索体验来更新文件资源管理器的内置搜索功能。

通过2019 Windows 10更新五月版，微软在此过程中将Windows搜索与Cortana分离开来，以加快在OS中的搜索速度。在Windows 10 2019年11月更新中，文件资源管理器将由Microsoft搜索支持，以提高性能并改善体验。

Microsoft Search旨在统一Windows、Bing和其他产品的搜索体验。Microsoft Search的开发旨在帮助用户在搜索框中键入内容时轻松查找文件、文档等。

在Windows 10版本1909中，如果键入图片、文件或文档的名称，“文件资源管理器”将为你提供主动搜索结果的预览，以便你轻松识别正确的文件。

如下面的屏幕截图所示，当你开始输入内容时，下拉列表中会显示建议的文件。

你仍然可以通过按Enter键深入查看本地驱动器和其他位置。箭头按钮还会打开传统的搜索结果页面。

微软还在文件资源管理器升级中将搜索历史记录添加到了下拉列表中。你可以右键单击项目以找到位置，复制文件路径或以管理权限打开应用程序。

除了通过系统层级的Favored Cores感知进行的性能改进和文件资源管理器中的新搜索功能之外，2019年11月更新没有太多新改进。Windows 10版本1909也有望解决2019年5月更新的各个版本中发现的故障和错误。