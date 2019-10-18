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一加7T/Pro开始在英国等欧洲地区开售：5000元、6369元

2019-10-18 23:43:22来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月18日消息 一加公司最近于10月10日在伦敦举行的活动上宣布了一加7T、一加7T Pro，一加7T Pro迈凯轮版新手机产品。

一加7T系列手机现已在英国等欧洲地区开售。英国的消费者现在可以从OnePlus网站上以549英镑（约合人民币5000元）的价格购买一加7T，英国提供的一加7T仅提供一个存储选项，即8GB + 128GB。你还可以选择冰川蓝或磨砂银配色。

另一方面，一加7T Pro在英国的零售价为699英镑（约合人民币6369元），并且8GB + 256GB是唯一的存储选项。智能手机仅提供一种颜色选项-雾蓝色。

在其他欧洲市场，一加7T价格为599欧元（约合人民币4724元），而一加7T Pro的价格为759欧元（约合人民币5985元）。同时，一加7T Pro迈凯轮版将于11月5日在英国上市，售价为799英镑（约合人民币7280元）。

OnePlus 7T Pro 全速登场，搭载2K+90Hz 流体屏延续经典设计，高通骁龙 855 Plus 移动平台、超广角三摄及与一加7T相同的拍摄功能升级、8GB+256GB 超强组合 UFS 3.0、Warp 闪充 30T，灵动活力「海月蓝」优雅强悍，搭载基于安卓10的氢OS系统。

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关键词：一加7T一加7T Pro一加

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