山东：将对全省范围内未通过验收的P2P网贷业务全部予以取缔

IT之家10月19日消息 昨日山东省地方金融监督管理局发布《网络借贷行业风险提示函》，对P2P网贷行业相关风险进行提示，请P2P网贷出借人谨慎出借，风险自担；P2P网贷借款人要遵守合同，按时还款；P2P网贷信息中介机构应依法经营，严守规定。

此外，山东省地方金融监督管理局还表示，目前P2P网贷行业正在进行风险专项整治，至今未有一家平台完全合规通过验收。未来将对全省范围内未通过验收的P2P网贷业务全部予以取缔。

以下是《网络借贷行业风险提示函》全文：

广大P2P网贷参与人：

我局现对P2P网贷行业相关风险进行提示，请P2P网贷出借人谨慎出借，风险自担；P2P网贷借款人要遵守合同，按时还款；P2P网贷信息中介机构应依法经营，严守规定。

一、P2P网贷机构的性质

根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（银监会〔2016〕1号令），网络借贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。个体包含自然人、法人及其他组织。网络借贷信息中介机构（P2P）是指依法设立，专门从事网络借贷信息中介业务活动的金融信息中介公司。该类机构以互联网为主要渠道，为借款人与出借人（即贷款人）实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务。当前，P2P网贷行业正在进行风险专项整治，至今未有一家平台完全合规通过验收。未来我们将对全省范围内未通过验收的P2P网贷业务全部予以取缔。

二、网络借贷参与方风险承担原则

网络借贷平台按照依法、诚信、自愿、公平的原则为借款人和出借人提供信息服务，维护出借人与借款人合法权益，不得直接或变相向出借人提供担保或者承诺保本保息，不得直接或间接归集出借人的资金，不得非法集资，不得损害国家利益和社会公共利益。

借款人与出借人遵循借贷自愿、诚实守信、责任自负、风险自担的原则承担借贷风险。网络借贷平台承担客观、真实、全面、及时进行信息披露的责任，不承担借贷违约风险。在依法形成的借贷关系中不承担对出借人资金损失的赔付责任。

三、出借人应高度关注投资风险

参与网络借贷的出借人应当具备投资风险意识、风险识别能力、拥有非保本类金融产品投资的经历并熟悉互联网。出借人出借资金为来源合法的自有资金，应对自身的出借行为负责，自行判断投资风险，自行承担借贷产生的本息损失。

通过网络借贷平台撮合形成的借贷关系属于民间借贷，出借人需对自身的出借行为负责，出借前需做好尽职调查，不应以网络借贷平台及股东背景来判断投资的安全系数。一旦出现假标或借款人到期无力偿还，出借人有可能损失全部本金和利息。

四、借款人须认真履行还款义务

出借人和借款人在网络借贷平台上形成的是直接借贷关系，形成的合法债权债务关系受法律保护，借款人应依法履行还款义务，否则会对借款人信用造成不良影响。以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取资金，情节严重的将受到法律制裁。

五、解决纠纷的途径

出借人与网络借贷信息中介机构之间、出借人与借款人之间、借款人与网络借贷信息中介机构之间等纠纷，可以通过自行和解、请求行业自律组织调解、向仲裁部门申请仲裁、向人民法院提起诉讼等途径解决。网络借贷信息中介机构业务暂停或者终止，不影响已经签订的借贷合同当事人有关权利义务，借款人须按照借贷合同约定还本付息。

如出现涉嫌犯罪行为造成出借人损失，出借人应及时携带有关证据到公安机关报案，由人民法院判定刑事被告人（犯罪行为人）退赔责任，相关犯罪活动由公安机关负责打击。