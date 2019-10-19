沃尔沃第三季度营业利润约80亿元，同比增长6.2%

近日，沃尔沃发布第三季度财报，2019年第三季度，公司销售额增加至990亿瑞典克朗（约723亿人民币），继续实现了可观的盈利。

2019年第三季度，沃尔沃的净销售额达到987亿瑞典克朗，同比增长6.5%。调整汇率变动因素后，净销售额增长了2%。调整后和报告的营业利润均为108.9瑞典克朗（约80亿人民币），同比增长6.2%，营业利润率达到11%。

沃尔沃总裁兼首席执行官Martin Lundstedt表示，“由于持续良好的活动水平和客户之间的车队利用率，我们的服务收入在本季度保持稳定。另一方面，新车需求正在下降，我们正处于一段艰难的市场环境中。”

10月16日，沃尔沃推出了其首款纯电动车XC40 Recharge，作为其推广电动车“五年计划”的第一步。该款纯电动车型续航里程400公里，首次搭载基于谷歌Android Auto系统开发的Android Automotive OS系统。目前，该车在中国市场的上市时间尚未公布。

发布新车的同时，沃尔沃还发布了“2040环境计划”，力求在2040年之前将公司发展成为全球气候零负荷标杆企业。

早在2017年，沃尔沃就一表全力发展电动汽车的决心，如今这位“内燃机终结者”终于迈出了第一步。沃尔沃在如今兵戈抢攘的电动车市场上将会有怎样的成绩，我们拭目以待。