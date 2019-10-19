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微软高管：Surface Duo最适合的操作系统是Android

2019-10-19 8:48:19来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月19日消息 微软早前正式发布了名为“Surface Duo”的Surface Phone，其拥有两块显示屏和一个可进行360度旋转的铰链。

在Windows on Mobile尝试失败之后，这是Microsoft回归手机业务后的的首款产品，微软已经与Google合作，为双屏Surface Duo和Google Play Store应用生态系统带来了定制的Android体验。

Surface Duo是Android移动设备，但并不是因为消费者对采用Windows系统的智能手机不感兴趣，而是因为Android更适合于Surface Duo。根据微软的Panos Panay的说法，Android是最适合Surface Duo等设备的操作系统，微软不想额外建立一个新的操作系统来赢得Android用户。

微软设备部门首席财务官Panos Panay近日表示：“类似于Surface Duo这样的产品最佳的操作系统是Android。”他说：“我们希望进一步满足Android客户的需求”，“如果潜在客户已经在使用Android，微软是否值得从头开始打造一个全新的移动操作系统来尝试赢得他们的青睐？微软并不这么认为。”

目前，微软尚无计划使用Windows 10或Windows 10X来打造Surface Duo，但这并不意味着Windows不能进入移动设备。如果Surface Neo项目成功，未来用户将看到的是采用Windows 10的小屏幕可折叠设备。

Surface Duo配备了两个5.6英寸显示屏，并配有相当大的边框，搭载骁龙855处理器并配有前置摄像头，预计将于2020年圣诞假期期间上市。

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关键词：微软Surface DuoPanos Panoy

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