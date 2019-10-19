《使命召唤：现代战争》PC版宣传片释出：支持4K，不锁帧

IT之家10月19日消息 随着游戏发售日的不断临近，官方也开始对游戏进行相关的预热工作。动视官方今日正式释出了《使命召唤：现代战争》PC版宣传片，一起来看一下。

除了释出PC版官方宣传片外，动视官方表示PC版《使命召唤：现代战争》支持4K分辨率且不锁帧，同时还将加入对超宽屏显示器等专业设备的支持。同时PC版还将支持光追，在开启光追时如想实现4K/60FPS级3画质则需要使用RTX 2080显卡。官方早前也公布了相关的配置一览表：

必备：兼容DirectX 12的系统，兼容DirectX的声卡，至少45 GB的硬盘空间。

最低配置需求：

操作系统：Windows 7 64-Bit (SP1)或Windows 10 64-Bit (1709 or later)

CPU: Intel Core i5 2500k或AMD equivalent

显卡：Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB或AMD Radeon HD 7950

运行内存：8G

硬盘空间：45G

推荐配置需求：

操作系统：Windows 10 64 Bit (latest Service Pack)

CPU：Intel Core i7 4770k或AMD equivalent

显卡：Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 6GB或AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

运行内存：16G

硬盘空间：45G

《使命召唤：现代战争》将于10月25日正式发售，登陆PS4、Xbox One及PC平台，敬请期待。