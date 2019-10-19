熊军民：荣耀20青春版支持20W快充，30分钟可充电至53%

IT之家10月19日消息 今日午间，荣耀业务部副总裁（产品）熊军民在微博表示，荣耀20青春版采用了定制的4000mAh大电池，还支持20W快充，30分钟就可充电至53%。

今日午间，荣耀战略和品牌发展官张晓云表示，荣耀20青春版的充电太给力了！早上2%的电量，化妆时充上半小时，就充满了一半。对于女生来说太方便了。

荣耀业务部副总裁熊军民也转发此微博，并表示荣耀20青春版采用了定制的4000mAh大电池，还支持20W快充，30分钟就可充电至53%。再加上智慧节电技术，轻松满足大家一天的使用需求。

据天翼产品库信息显示，荣耀20青春版机身尺寸为157.2×73.2×7.70mm，重171.5g，支持屏下指纹，拥有幻夜黑、冰岛幻境与蓝水翡翠三种配色。

配置方面， 荣耀20青春版搭载麒麟710F处理器，采用6.3英寸的2400×1080分辨率屏幕，内置4000mAh电池，配备USB Type-C接口与3.5mm耳机孔。拍照方面，荣耀20青春版前置1600万像素摄像头，后置4800万+800万+200万像素三摄组合。

最后，荣耀官方将于10月22日在北京召开荣耀20青春版新品发布会，荣耀20青春版和荣耀手环5i将正式亮相。