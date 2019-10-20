微软2019 Windows 10更新十一月版获英特尔新图形驱动程序支持

IT之家10月20日消息 据外媒报道，英特尔目前已推出适用于Windows 10的全新图形驱动程序，将版本号提高到26.20.100.7323。英特尔图形驱动程序更新的最大亮点是加入对Windows 10 November 2019更新（也称为版本1909）的支持。

微软Windows 10 November 2019更新预计将在下个月向公众发布，它将在具有Intel DCH驱动程序26.20.100.7323或更高版本的PC上运行，值得注意的是即使用户将旧版本的图形驱动程序与Windows 10版本1909一起使用性能也没有明显变化，不过较新的版本可帮助用户解决潜在的兼容性问题。

英特尔驱动程序更新日志：

• 修复了调整Ultra-HD Blu-Ray PowerDVD播放时某些游戏玩家可能会崩溃的问题。

• 在Crea Arma 3中出现的问题已得到解决。

• 针对Intel Direct3D 11扩展的修复程序。

• 在3DMark Time Spy基准测试期间屏幕闪烁的另一个错误已解决。

• 修复了拔下可拆卸内部面板时导致系统故障的问题。

• 新增对所有第10代处理器的安全性改进。

据英特尔介绍，此次更新解决了一个在Windows 10上观察到的图形异常问题，该问题集中表现为当笔记本电脑或二合一笔记本从睡眠状态被唤醒时可能会出现故障。

这些英特尔驱动程序都会通过Windows Update自动推送，用户也可以使用英特尔的驱动程序助手和支持工具下载并安装最新的驱动程序。