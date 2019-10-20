网瘾防治拟写入未成年人保护法，专家称应明确禁止“电击治疗”

IT之家10月20日消息 据新京报报道，10月21日开幕的十三届全国人大常委会第十四次会议，将审议未成年人保护法修订草案、预防未成年人犯罪法修订草案。据透露，网络沉迷防治即“网瘾防治”，拟写入未成年人保护法。

据介绍，未成年人保护法修订草案在现行未成年人保护法的基础上增加了许多内容：规定最有利于未成年人的原则，发现未成年人受侵害时强制报告制度，密切接触未成年人行业从业人员的准入资格等；在家庭保护、学校保护、社会保护和司法保护的基础上，增加了网络保护和政府保护两章；针对网络不良信息治理、个人信息保护、网络沉迷防治等各方面普遍关注的网络社会的新情况、新问题作了规定；明确了未成年人保护工作协调机制，细化了有关部门的职责，加强了政府保护力度。

有专家表示，立法规范网络沉迷防治，措施手段可以灵活多样，但其目的也是为了保护未成年人权益，让他们免遭网瘾侵害。既为保护，那网瘾防治上也该守住底线——那就是要防止暴力虐待或胁迫等乱象，包括“电击治网瘾”等，避免对其身心造成严重后果。

专家称，对于这些现实问题，立法层面也不妨给出响亮回应，明确网瘾防治入法不等于给“电击治疗”等粗暴手段张目。之前欲出台的《未成年人网络保护条例(送审稿)》就对此曾予以明确：任何组织和个人不得通过虐待、胁迫等非法手段从事预防和干预未成年人沉迷网络的活动，损害未成年人身心健康，侵犯未成年人合法权益。