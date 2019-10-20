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小米将推出年度旗舰耳机：“2+2”配置，发烧音质

2019-10-20 10:23:24来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月20日消息 今天上午，小米耳机官方微博宣布，将于10月21日发布小米年度旗舰耳机，“2+2”配置，拥有发烧音质。

根据小米的预热，这款耳机很有可能搭载双动铁+双动圈单元的四单元配置，成为小米耳机的一款旗舰产品。

目前，小米在售的有小米圈铁耳机2 、小米圈铁耳机Pro、小米双单元半入耳式耳机Type-C版，售价在99元-149元，明天将要推出的这款“四单元”旗舰耳机的售价有可能来到300-500元的水平，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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关键词：小米小米耳机

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