华为高管：美国说我们不遵守规则，但问题是规则到底是啥？

IT之家10月20日消息 据Associated Press消息，华为运营商业务集团首席技术官Paul Scanlan在接受Associated Press采访时表示，“我们要做的第一件事就是揭开这家来自中国的科技巨头的神秘面纱”。

Paul表示，“我们是一家中国公司，我们的总部设在中国，大多数员工也都是中国人，所以没有什么可以说明我们不是一家中国公司。”但他补充道，“这并不意味着我们与中国政府有联系、并不意味着我们以投资的形式从中国政府那里拿钱，这些都不是真的。”

Associated Press指出，Paul发表上述言论时正值中美敏感时期，华盛顿政府一直施压其盟友禁止使用华为5G设备，否则会采取惩罚措施。基于此，为了减少对美国和其他外国供应商的依赖，华为开发了自己的芯片生产线，为部分手机提供核心部件。华为还在逐步减少其智能手机和网络设备中的美国部件，并创建了自己的手机操作系统，这一切都为未来做准备。

Paul强调，华为希望向持怀疑态度的美国当局“揭开”自己的神秘面纱，并准备邀请美国政府官员亲自审查其软件，以解除任何担忧。Paul表示，该公司在英国也采取了同样的做法——英国的一家工厂对华为新软件进行检查，并以报告的形式告知政府和电信运营商。

“如果这是必要的，那么（美政府）给我们举例说明一下什么是规则，规则是什么样的，这样我们就会遵守规则手册”，Paul随后补充道，“（但问题是）规则到底是什么？”

Paul进一步表示，“你（美政府）害怕你不知道的东西。（对于这个问题）华为需要做的第一件事，同时是我们今年努力要做的事，具体来说就是更加开放和透明——你想知道什么，我们的高管都会告诉你。如果你愿意来我们的工厂看看我们做什么，华为做得怎么样，我们非常欢迎你，所有人（都能来）。”

但美国政府会不会看或者会不会给出明确的规则明细呢？这个谁也不知道。