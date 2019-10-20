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《舌尖上的中国》摄影师用华为Mate30 Pro拍摄《重塑·时光》，记录动人瞬间

2019-10-20 16:40:21来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月20日消息 华为官方放出了一段《舌尖上的中国》摄影师用华为Mate30 Pro拍摄的《重塑·时光》视频，记录下那些关于希望、生命与文化传承被重构的动人瞬间，我们来看一下吧。

华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机，支持45倍混合变焦，3倍光学变焦，OIS+AIS双重防抖。1/1.7英寸传感器，ISO高达409600。视频ISO高达51200，支持4K 60fps、4K HDR、7680fps超级慢动作视频拍摄，支持实时背景虚化视频拍摄。

值得注意的是，在最新的EMUI10.0.133版本中，华为修复了Mate30 Pro部分场景下操作不流畅，以及视频、音乐切换有杂音的问题，带来更好的体验；还修复了应用切换歌曲、切换视频有杂音的问题，并优化了外放效果，修复了播放抖音短视频时画面卡顿问题。

但在实际使用中，华为Mate30 Pro的抖音卡顿问题依旧存在（进入抖音，进入作者主页并查看更多作品时出现无法退出，只能后台关闭App的现象），而且出现的次数较多，花粉帮帮堂给出的解释是抖音的锅，需后续抖音更新处理。

▲花粉帮帮堂回复我的截图

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关键词：华为Mate 30 Pro

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