雷军：我关心5G，每到一个地方我都测一下

2019第六届世界互联网大会乌镇峰会今天开幕，在下午的企业家高峰论坛上，雷军在主题演讲中表示，他这次来到乌镇最关心5G，每到一个地方都测一下。

“说真话，我关心5G。我特意来测试一下5G全覆盖，覆盖到什么样子，所以我是特意来测试的，所以每到一个地方我都测试一下。”他说。

雷军表示，他在今天上午在开会之前测了一下，发现400兆的bps，把结果贴到微博上想看大家怎么反应。评价很多，有评价挺快的，也有评价低于预期。“还有人帮我找解释，说是不是5G的室内覆盖不好。我在想我们互联网大会，这个室内覆盖肯定没有问题。过了一个小时我又测了一下，800兆，我觉得800兆还OK。所以啊，我猜今天上午参加世界互联网大会的人，使用5G手机的比例可能比较高，这样的话，5G略微有点堵车。”雷军展示了自己幽默的一方面。

雷军还说，他刚才跟Robin聊天，觉得使用5G的确会快很多。至于5G的体验怎么样呢？他建议大家先换5G手机，听上去有点像卖手机。

最后雷军谈到，5G正在成为数字经济发展的加速器。5G对于整个通信产业是一件大事，对整个互联网行业更是一件大事。

小米明年计划推出超过十款以上的5G手机，覆盖中高端的所有价位。“前不久我专程跟中国电信柯文瑞董事长仔细交流了一下运营商的态度，我觉得这件事情终端厂商肯定非常激进。行业内都担心明年4G手机卖不动，这个步子想不转都不行，所以我们特别希望运营商能加快5G的基站的扩充速度。”雷军说，所以他昨天和今天特地到5G来看看我们部署得怎么样。