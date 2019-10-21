苹果工程师谈iOS密码自动填充功能：研发过程“无心插柳柳成荫”

IT之家10月20日消息 苹果从iOS 12开始新增了一项被称为“密码自动填充”的功能，用户往往会为了输入验证码而在短信/app之间来回切换才能完成。而iOS 12系统中“自动填充密码”功能能够自动填充验证码和保存账号密码，十分的方便。近日有苹果的软件工程师对这一功能的开发过程进行了有趣的介绍。

这位名叫Ricky Mondello的苹果软件工程师曾参与过“密码自动填充”功能的研发，她表示为新系统加入“密码自动填充”的想法实际上是偶然间出现的，起初团队也都十分认可这一功能不过由于当时手头还有优先级更高的项目需要完成，于是这个点子被暂时搁置了。换句话说“密码自动填充功能”并不是软件团队最初便计划好要做的，它最初只是团队在设计一些非常不同的东西时所产生的一个“小主意”。整个过程完全可以被形容成“无心插柳柳成荫”。

而后有软件工程师将这个点子记了下来，搁置了好几周，然后在那个被认为是“更有前景”的项目未被苹果方面通过后“密码自动填充功能”的这个小项目的研发才被提上了日程。

Mondello强调称，“密码自动填充”功能如此出色的原因在于其无需开发人员就可以执行任何操作，同时还可以保护用户隐私。在多年后重新谈到当年开发“密码自动填充功能”时，Mondello仍然为团队创造出此功能而感到自豪。该团队结合了来自多个领域的专业知识，让这一功能自加入到新系统后的第一天便可以发挥作用。

也有人认为Android首先具有该功能，对此Mondello则表示苹果版的“密码自动填充功能”更注重细节以及对个人隐私的保护。