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《使命召唤：现代战争》解锁时间正式公布：10月25日

2019-10-21 9:59:06来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月21日消息 在《使命召唤：现代战争》官方博客更新中动视正式公开了《使命召唤：现代战争》PC端解锁的准确时间。离我们最近的是韩国首尔时间，换句话说就是国内的《使命召唤：现代战争》玩家们在10月25日的上午9点即可第一时间体验这款射击大作。

《使命召唤：现代战争》配置要求：

必备：兼容DirectX 12的系统，兼容DirectX的声卡，至少45 GB的硬盘空间。

最低配置需求：

操作系统：Windows 7 64-Bit (SP1)或Windows 10 64-Bit (1709 or later)

CPU: Intel Core i5 2500k或AMD equivalent

显卡：Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB或AMD Radeon HD 7950

运行内存：8G

硬盘空间：45G

推荐配置需求：

操作系统：Windows 10 64 Bit (latest Service Pack)

CPU：Intel Core i7 4770k或AMD equivalent

显卡：Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 6GB或AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

运行内存：16G

硬盘空间：45G

《使命召唤：现代战争》将于10月25日正式登陆PS4、Xbox One及PC平台，敬请期待。

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关键词：《使命召唤：现代战争》

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