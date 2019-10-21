内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>活动互动

IT之家众测第五期：紫米65W单C口PD快充头，10个

2019-10-21 10:49:41来源：IT之家作者：青豆/实习责编：青豆/实习评论：

近日，紫米发布了65W单C口PD快充头，IT之家对这款充电头产品的报道中，不少读者朋友对这款充电头感兴趣，留言询问。我们找到紫米官方，拿到了10个紫米65W单C口PD快充头，来做众测，供大家申请使用。

这款产品可支持苹果Macbook Air/Pro、iPhone 11手机系列、安卓手机等多个型号的手机、笔记本、平板等。

详细信息可查看：

天猫ZMI紫米65W充电器头PD快充券后146元领3元券

众测产品：紫米65W单C口PD快充头，10个，149元/个

众测申请方式：IT之家手机APP中留言申请。

申请截止时间：2019年10月23日18:00。

众测申请规则：在之家投过稿、圈子投过稿，或其他平台发布过作品的，优先。

众测需求人数：10人。

众测要求：收到众测产品的人，需要撰写一篇众测稿件，独家发布到IT之家或IT圈，且IT之家可以将众测作品发布到其他平台。

提前声明：

1、众测获奖名单公布后，需要按照产品售价向之家支付押金，测评稿件发布后，押金退还。

2、评测稿件需要在11月3日之前提交。逾期未提交稿件，则不再退还押金。

3、之家不会修改稿件，众测稿件发布后，网友反馈测评文章质量差，或评分低于3.5分，则取消后续所有众测参与资格。

4、众测作品中的照片、文字，须原创，不得抄袭、侵权。如果众测作品出现抄袭、侵权，则不再退还押金，并取消后续所有众测参与资格。

5、如果提交的众测作品，质量较差无法达到发布的标准，则需要退回众测产品。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有