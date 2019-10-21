IT之家众测第五期：紫米65W单C口PD快充头，10个

近日，紫米发布了65W单C口PD快充头，IT之家对这款充电头产品的报道中，不少读者朋友对这款充电头感兴趣，留言询问。我们找到紫米官方，拿到了10个紫米65W单C口PD快充头，来做众测，供大家申请使用。

这款产品可支持苹果Macbook Air/Pro、iPhone 11手机系列、安卓手机等多个型号的手机、笔记本、平板等。

详细信息可查看：

众测产品：紫米65W单C口PD快充头，10个，149元/个

众测申请方式：IT之家手机APP中留言申请。

申请截止时间：2019年10月23日18:00。

众测申请规则：在之家投过稿、圈子投过稿，或其他平台发布过作品的，优先。

众测需求人数：10人。

众测要求：收到众测产品的人，需要撰写一篇众测稿件，独家发布到IT之家或IT圈，且IT之家可以将众测作品发布到其他平台。

提前声明：

1、众测获奖名单公布后，需要按照产品售价向之家支付押金，测评稿件发布后，押金退还。

2、评测稿件需要在11月3日之前提交。逾期未提交稿件，则不再退还押金。

3、之家不会修改稿件，众测稿件发布后，网友反馈测评文章质量差，或评分低于3.5分，则取消后续所有众测参与资格。

4、众测作品中的照片、文字，须原创，不得抄袭、侵权。如果众测作品出现抄袭、侵权，则不再退还押金，并取消后续所有众测参与资格。

5、如果提交的众测作品，质量较差无法达到发布的标准，则需要退回众测产品。