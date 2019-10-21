拼多多CEO谈二选一：有压力的是阿里，拼多多没压力

有媒体报道称10月10日晚，拼多多四周年庆的动员会上，创始人和CEO黄峥出现在总部大楼进行全员大会讲话。在谈及如何看待阿里及二选一问题时黄铮表示，友商是前辈，拼多多是后辈，要尊重前辈。拼多多站在前辈的肩膀上前进，要感谢前辈。面对二选一的压力，拼多多不应该有压力，该有压力的是友商。拼多多要想成为全球篮球巨星，离不开一个强大的竞争对手的陪练。反观某巨头失去了竞争对手后，环境安逸导致其失去了部分竞争力。

演讲内容精选：

业务及战略

1、拼多多的挑战来自两大块，这两大块也是接下来公司的重点目标：一是APP的体验，二是商家生态丰富度仍不足，商品商家层次不丰富，目前拼多多给用户提供的服务还没有达到消费者的期望值。

竞争和对手

2、拼多多最新季度的真实支付GMV已经超过了京东。（在2018年拼多多上市前的员工大会上，黄峥曾说过未来三年要在GMV上超过京东，已经比预计提前了两年）

3、如何看待阿里及二选一：友商是前辈，拼多多是后辈，要尊重前辈。拼多多站在前辈的肩膀上前进，要感谢前辈。面对二选一的压力，拼多多不应该有压力，该有压力的是友商。拼多多要想成为全球篮球巨星，离不开一个强大的竞争对手的陪练。反观某巨头失去了竞争对手后，环境安逸导致其失去了部分竞争力。拼多多因为有二选一这样的竞争，我们会在产品创新上更有创造性地去解决问题，比如，我们不可能再去做一个天猫，必须得有我们不一样的解决方案。

资本市场

4、做百亿补贴，即使亏损也是为了补贴消费者，是为了公司未来更好的发展，董事会坚决支持我们的亏损和补贴。拼多多发行的债券以0利率被资本市场接受，说明资本市场看好拼多多梦。

5、如果股东对公司亏损有意见，我本人持有的股份接近50%，我会毫不犹豫地定增，稀释我自己的股份，弥补股东。

6、我认为股东的利益要远远放在消费者利益和拼多多利益后面。我们只要坚持做我们认为对的事情，事情做好了，就不会缺少投资，不用在意市场环境，我们只要做好自己。

7、一般同事们，尤其股票解禁的同事，心态会随着股价起伏。但是我希望同事们抓住拼多多发展的这个难得的机遇。哪怕哪一天确实股价大跌，我自己在公司的持股比较高，我愿意把自己的股份拿出来给大家分享，以保证大家手中股票的权益。

管理和文化

8、人才建设是公司发展的另一大挑战。公司正处于快速发展期，会看重年轻员工和年轻主管的成长。公司处于快速发展期，需要大家共同努力，公司会给予很多支持，比如高薪。

9、对拼多多这家公司，一开始的团队是它的母亲，把它创立孕育出来，但这家公司不是黄峥个人的，也不是员工的，慢慢所有人要变成这家公司身上的细胞，变成其组成部分。

10、拼多多的快速成长，有团队努力的成分，但要清醒的认识到，百分之七八十是靠新时代新旧动能转换，最广大人民群众消费潜能释放带来的巨大推力。我们要时时刻刻保持敬畏之心，要更有对这个新时代的感恩之心。

11、近一年不会大小休，公司暂时不会有自己办公楼、食堂。公司还处于发展期，先活下来才是最重要的，独立办公楼也不是我们追求的。