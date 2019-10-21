华为nova 5z开启预售：麒麟810+4800万AI四摄，为Z世代而生

近日，华为推出了nova 5z新机，“机如其名”，这款手机就是为Z世代的年轻人而生。今日，华为nova 5z正式开启预售，1599元起的售价让不少人大呼惊喜。华为nova 5z搭载了7nm的麒麟810处理器和后置4800万AI四摄，前置3200万人像超级夜景，无论是性能还是拍照体验都达到了媲美旗舰的水准，再加上双11节点发布，这款新机无疑成为了年轻人换机的最佳选择。

华为nova 5z带来Z世代的超高颜值

众所周知，Z世代意指在1995-2009年间出生的人，他们从小受到互联网、即时通讯、短讯、MP3、智能手机和平板电脑等科技产物的影响。

华为nova 5z是专门为Z世代的用户设计的一款手机，圆润的机身加方形四摄柔中带刚，轻快的配色也张显着青春与活力，无论是苏音蓝还是今年流行的翡冷翠色都能让它在“机海”中脱颖而出。

屏幕方面，华为nova 5z搭载了极点全面屏的设计，前摄与桌面壁纸完美融合，同时屏幕的边框也大幅收窄，视觉冲击力更强。

华为麒麟810处理器，为Z世代带来硬核实力

麒麟810是华为发布的第一款8系列高端芯片，7nm工艺，性能更强，功耗更低，有着旗舰处理器的水平。

详细来说，麒麟810采用了旗舰级7nm制程，采用2个A76大核+6个A55小核设计，定制的Mali-G52 GPU可以提供更好的画质体验。

麒麟810还采用了华为自研的达芬奇架构NPU，采用华为HiAI 2.0技术，支持AI影像，AI游戏和AI美音，还有旗舰级ISP图像处理器。

对于Z世代年轻人而言，麒麟810在参数上毫不含糊，为nova 5z提供了硬核的使用体验，定制GPU给游戏带来了好画质，旗舰级ISP图像处理器也为nova 5z的优质成像打下了坚实基础。

全民摄影时代，4800万AI四摄+3200万人像超级夜景无所畏惧

随着技术的进步，拍出一张好照片已不再需要昂贵沉重的单反设备，在华为的引领下，手机摄影已成为大众拍照的首选。华为nova 5z继承了华为手机的相机优势，搭载了4800万AI四摄+3200万人像超级夜景。

后置4800万像素四摄再加上华为麒麟810旗舰级的影像处理能力，华为nova 5z的夜拍能力也会更强，亮度更高宽容度也会更大。AI拍照也可以让Z世代的摄影爱好者拍得更美，用艺术的画面记录生活。华为nova 5z的前摄也同样优秀，像素达到了3200万，再加上华为标志性的人像超级夜景，喜欢自拍的女性朋友不愁拍不出“大片”。

在双11购物节到来之际，华为nova 5z的推出也给有换机需要的小伙伴们带来了更好的选择，不足2000元的售价即可体验到麒麟810带来的旗舰速度和4800万AI四摄+3200万人像超级夜景的摄影体验，感兴趣的小伙伴现在就可以通过下方的链接进行预约了。